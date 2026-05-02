Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Bayer 04 Leverkusen hat im Kampf um die Champions-League-PlÃ¤tze einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Werkself setzte sich am 32. Spieltag im heimischen Stadion mit 4:1 gegen RB Leipzig durch. Patrik Schick war der Mann des Abends, der mit einem Dreierpack maÃŸgeblich zum Erfolg beitrug. Bereits in der 25. Minute brachte Schick die Leverkusener nach einem perfekt ausgespielten Konter in FÃ¼hrung. Kurz vor der Pause erhÃ¶hte Nathan Tella auf 2:0, nachdem er einen EckstoÃŸ aus kurzer Distanz verwertete.
In der zweiten Halbzeit setzte Leverkusen seinen Offensivdrang fort. Schick erzielte in der 76. Minute seinen zweiten Treffer des Abends, nachdem er von Ibrahim Maza mustergÃ¼ltig bedient wurde. Leipzig versuchte, zurÃ¼ck ins Spiel zu finden, und Christoph Baumgartner verkÃ¼rzte in der 80. Minute auf 1:3. Doch Schick machte in der 90. Minute mit seinem dritten Tor den Sack endgÃ¼ltig zu und besiegelte den 4:1-Endstand.
Leipzig hatte Ã¼ber weite Strecken der Partie Schwierigkeiten, sich gegen die kompakte Defensive der Leverkusener durchzusetzen. Trotz einiger personeller Wechsel und einer kurzen Drangphase blieb der erhoffte Umschwung aus. Leverkusen hingegen zeigte sich in Topform und nutzte die sich bietenden Chancen eiskalt aus.
Mit diesem Sieg hat Leverkusen nun die MÃ¶glichkeit, aus eigener Kraft die Qualifikation fÃ¼r die Champions League zu erreichen. Leipzig hingegen muss in den verbleibenden Spielen noch punkten, um das Ticket fÃ¼r die KÃ¶nigsklasse zu sichern.
Sport
1. Bundesliga: Leverkusen triumphiert im Topspiel gegen Leipzig
- dts - 2. Mai 2026, 20:23 Uhr
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Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Bayer 04 Leverkusen hat im Kampf um die Champions-League-PlÃ¤tze einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Werkself setzte sich am 32. Spieltag im heimischen Stadion mit 4:1 gegen RB Leipzig durch. Patrik Schick war der Mann des Abends, der mit einem Dreierpack maÃŸgeblich zum Erfolg beitrug. Bereits in der 25. Minute brachte Schick die Leverkusener nach einem perfekt ausgespielten Konter in FÃ¼hrung. Kurz vor der Pause erhÃ¶hte Nathan Tella auf 2:0, nachdem er einen EckstoÃŸ aus kurzer Distanz verwertete.
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