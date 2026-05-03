Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Leiter der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, Ã¼bt scharfe Kritik an US-PrÃ¤sident Donald Trump wegen des angekÃ¼ndigten Abzugs von 5.000 US-Soldaten aus Deutschland. Zugleich empfiehlt er Gelassenheit.
Es sei die Reaktion eines Egozentrikers, der keine Kritik vertrage, sagte Heusgen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Dabei dienten die US-Soldaten in Deutschland ureigenen amerikanischen Interessen: Die US-Kommandos fÃ¼r Europa und Afrika seien in Deutschland stationiert, ein fÃ¼r die logistische Versorgung amerikanischer Truppen in Ãœbersee bedeutender LuftstÃ¼tzpunkt befinde sich in Ramstein und das fÃ¼r die Erstversorgung von US-Einsatztruppen lebenswichtige MilitÃ¤rkrankenhaus stehe in Landstuhl. Mit dem Abzug amerikanischer Truppen wÃ¼rden sich die USA deswegen selbst schaden.
Heusgen fÃ¼gte hinzu: "Im Ãœbrigen hatte Trump schon wÃ¤hrend seiner ersten Amtszeit mit der Verringerung amerikanischer Truppen in Europa gedroht. Am Ende waren mehr US-Soldaten in Europa stationiert als zu Beginn. Deswegen ist eine gewisse Gelassenheit angeraten. Wir sollten nicht Ã¼ber jedes StÃ¶ckchen springen, das Trump uns hinhÃ¤lt."
Brennpunkte
Heusgen kritisiert Trump scharf wegen Truppenabzug
- dts - 3. Mai 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Leiter der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, Ã¼bt scharfe Kritik an US-PrÃ¤sident Donald Trump wegen des angekÃ¼ndigten Abzugs von 5.000 US-Soldaten aus Deutschland. Zugleich empfiehlt er Gelassenheit.
Weitere Meldungen
Im Fall der mutmaÃŸlichen versuchten Erpressung des Babynahrungsherstellers Hipp mit Rattengift in Babynahrung ist ein VerdÃ¤chtiger festgenommen worden. Wie die Ã¶sterreichischeMehr
Nach dem Abfangen der Gaza-Hilfsflotte durch Israel vor der griechischen Insel Kreta sind zwei der 175 Aktivisten nach Israel gebracht worden. Wie das israelischeMehr
Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Blockade der StraÃŸe von Hormus hat in den letzten 20 Tagen nach eigenen Angaben 48 Schiffe zur Umkehr gezwungen. Das teilte dasMehr
Top Meldungen
Der Ausbau der Solarenergie in Deutschland hat sich in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich verlangsamt. Wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) am Samstag inMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Steuersenkung auf Kraftstoffe hat sich laut ADAC nur teilweise auf die Preise an den Tankstellen ausgewirkt. Das teilte der AutomobilclubMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser empfiehlt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Bildung einer Minderheitsregierung. Das berichtet der "Tagesspiegel"Mehr