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Heusgen kritisiert Trump scharf wegen Truppenabzug

  • dts - 3. Mai 2026
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Christoph Heusgen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Leiter der MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, Ã¼bt scharfe Kritik an US-PrÃ¤sident Donald Trump wegen des angekÃ¼ndigten Abzugs von 5.000 US-Soldaten aus Deutschland. Zugleich empfiehlt er Gelassenheit.

Es sei die Reaktion eines Egozentrikers, der keine Kritik vertrage, sagte Heusgen dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Dabei dienten die US-Soldaten in Deutschland ureigenen amerikanischen Interessen: Die US-Kommandos fÃ¼r Europa und Afrika seien in Deutschland stationiert, ein fÃ¼r die logistische Versorgung amerikanischer Truppen in Ãœbersee bedeutender LuftstÃ¼tzpunkt befinde sich in Ramstein und das fÃ¼r die Erstversorgung von US-Einsatztruppen lebenswichtige MilitÃ¤rkrankenhaus stehe in Landstuhl. Mit dem Abzug amerikanischer Truppen wÃ¼rden sich die USA deswegen selbst schaden.

Heusgen fÃ¼gte hinzu: "Im Ãœbrigen hatte Trump schon wÃ¤hrend seiner ersten Amtszeit mit der Verringerung amerikanischer Truppen in Europa gedroht. Am Ende waren mehr US-Soldaten in Europa stationiert als zu Beginn. Deswegen ist eine gewisse Gelassenheit angeraten. Wir sollten nicht Ã¼ber jedes StÃ¶ckchen springen, das Trump uns hinhÃ¤lt."

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