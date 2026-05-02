Finanzen

Klingbeil will Spitzenverdiener fÃ¼r Entlastung heranziehen

  • dts - 2. Mai 2026, 00:01 Uhr
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Finanzamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will in den nÃ¤chsten Wochen PlÃ¤ne zur Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen vorlegen und zur Gegenfinanzierung Spitzenverdiener heranziehen.

"Ich werde mein Reformkonzept in den kommenden Wochen vorlegen, wir arbeiten mit Hochdruck daran", sagte der Vizekanzler und SPD-Chef der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Samstagausgabe). Diejenigen, die "jeden Tag den Laden am Laufen halten", mÃ¼ssten am Ende "mehr in der Tasche haben", sagte er.

Diese Entlastung mÃ¼sse aber realistisch finanziert werden. Spitzenverdiener mit sechsstelligen GehÃ¤ltern mÃ¼ssten hierzu ihren Beitrag leisten, forderte Klingbeil.

Die schwarz-rote Koalition verteidigte der SPD-Chef gegen Kritik. Man arbeite hart daran, dass man den Reformstau der letzten 20 Jahre Ã¼berwinde. Deutschland sei viel zu lang ein blockiertes Land gewesen, sagte er. Die Regierung schiebe riesige Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung an, modernisiere die Sozialsysteme und reformiere das Steuersystem. Das zeige, wie groÃŸ die Aufgaben seien. NatÃ¼rlich gehe das nicht ohne Debatten. Aber diese Woche habe gezeigt, dass man vorankomme, argumentierte Klingbeil.

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