Brennpunkte

Kopf steckt in Toilettensitz fest - Feuerwehr befreit DreijÃ¤hrige

  • AFP - 3. Mai 2026, 10:19 Uhr
Bild vergrößern: Kopf steckt in Toilettensitz fest - Feuerwehr befreit DreijÃ¤hrige
Feuerwehr im Einsatz
Bild: AFP

Die Freiwillige Feuerwehr in Rheurdt hat einem dreijÃ¤hrigen MÃ¤dchen in einer misslichen Lage helfen kÃ¶nnen. Das Kind hatte sich am Samstag einen Toilettensitz aus Kunststoff Ã¼ber den Kopf gestÃ¼lpt, der dann aber festklemmte.

Die Freiwillige Feuerwehr im nordrhein-westfÃ¤lischen Rheurdt hat einem dreijÃ¤hrigen MÃ¤dchen in einer misslichen Lage helfen kÃ¶nnen. Das Kind hatte sich am Samstag einen Toilettensitz aus Kunststoff Ã¼ber den Kopf gestÃ¼lpt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. UnglÃ¼cklicherweise lieÃŸ sich der Sitz - auch mit UnterstÃ¼tzung der AngehÃ¶rigen - nicht mehr entfernen, so dass die Feuerwehr verstÃ¤ndigt wurde.Â 

Die zehn EinsatzkrÃ¤fte bemÃ¼hten sich den Angaben zufolge um ein besonders behutsames Vorgehen: ZunÃ¤chst wurde das Kind mit einem Teddy beruhigt. AnschlieÃŸend durchtrennten zwei Feuerwehrleute den Plastiksitz vorsichtig mit unterschiedlichen Handwerkzeugen. Zum Schutz wurden Gesicht und Hals des MÃ¤dchens dabei mit einer Decke abgedeckt. Nach wenigen Minuten war das Kind befreit. Danach durfte das MÃ¤dchen das Einsatzfahrzeug besichtigen und es wurde ein Erinnerungsfoto geschossen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Inhaftierte iranische NobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi ins Krankenhaus gebracht
    Inhaftierte iranische NobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi ins Krankenhaus gebracht

    Nach einer "katastrophalen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands" ist die inhaftierte iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi nach Angaben ihrer UnterstÃ¼tzer

    Mehr
    VerhÃ¤ngnisvolle Fahrt in Gelsenkirchen: Zwei UnfÃ¤lle in zehn Minuten
    VerhÃ¤ngnisvolle Fahrt in Gelsenkirchen: Zwei UnfÃ¤lle in zehn Minuten

    Zwei VerkehrsunfÃ¤lle innerhalb von zehn Minuten - dies ist die Bilanz eines 44-jÃ¤hrigen Autofahrers in Gelsenkirchen. Der Mann fuhr nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag

    Mehr
    Etappensieg fÃ¼r US-Abtreibungsgegner: Gericht stoppt Lieferung von Mifepriston per Post

    VorlÃ¤ufiger Sieg fÃ¼r Abtreibungsgegner in den USA: Ein Berufungsgericht hat landesweit vorlÃ¤ufig die Postauslieferung von Medikamenten mit dem vielfach fÃ¼r

    Mehr
    Teurer Sprit wegen Iran-Kriegs: US-Billig-Airline Spirit stellt Flugbetrieb ein
    Teurer Sprit wegen Iran-Kriegs: US-Billig-Airline Spirit stellt Flugbetrieb ein
    Trump kÃ¼ndigt hÃ¶here ZÃ¶lle auf Autos aus der EU an - Deutschland besonders stark betroffen
    Trump kÃ¼ndigt hÃ¶here ZÃ¶lle auf Autos aus der EU an - Deutschland besonders stark betroffen
    Tagesrekord: Bahn in China befÃ¶rdert am 1. Mai 24,8 Millionen FahrgÃ¤ste
    Tagesrekord: Bahn in China befÃ¶rdert am 1. Mai 24,8 Millionen FahrgÃ¤ste
    Kartellamt: Kraftstoffpreise zum 1. Mai um knapp 13 Cent gefallen
    Linke begrÃ¼ÃŸt Verzicht auf Stationierung neuer US-Raketen in Deutschland
    Linke begrÃ¼ÃŸt Verzicht auf Stationierung neuer US-Raketen in Deutschland
    Kinderpsychologin fordert Regulierung von Social Media
    Kinderpsychologin fordert Regulierung von Social Media
    Unionspolitiker kritisch zu Zustand der Koalition - Blockadevorwurf an SPD
    Unionspolitiker kritisch zu Zustand der Koalition - Blockadevorwurf an SPD
    SÃ¶der pocht auf Einhaltung der Schuldenbremse
    SÃ¶der pocht auf Einhaltung der Schuldenbremse
    Viel Lob in GroÃŸbritannien nach Staatsbesuch von KÃ¶nig Charles III. in den USA
    Viel Lob in GroÃŸbritannien nach Staatsbesuch von KÃ¶nig Charles III. in den USA
    EuropÃ¤isches Gipfeltreffen in Armenien - mit Gast aus Kanada
    EuropÃ¤isches Gipfeltreffen in Armenien - mit Gast aus Kanada

    Top Meldungen

    Rainer fordert komplette Steuerbefreiung fÃ¼r Biokraftstoffe
    Rainer fordert komplette Steuerbefreiung fÃ¼r Biokraftstoffe

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will Biokraftstoffe billiger machen. Er halte es fÃ¼r sinnvoll, Biokraftstoffe komplett von der Steuer

    Mehr
    Ifo-PrÃ¤sident warnt vor Rezession durch US-StrafzÃ¶lle
    Ifo-PrÃ¤sident warnt vor Rezession durch US-StrafzÃ¶lle

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem US-PrÃ¤sident Donald Trump die Erhebung neuer StrafzÃ¶lle fÃ¼r die EuropÃ¤ische Union angekÃ¼ndigt hat, warnt das MÃ¼nchener Ifo-Institut

    Mehr
    SÃ¶der mahnt mehr Tempo in schwarz-roter Koalition an
    SÃ¶der mahnt mehr Tempo in schwarz-roter Koalition an

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU) fordert mehr Tempo von der schwarz-roten Bundesregierung. Angesichts historisch schlechter

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts