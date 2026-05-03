Kopf steckt in Toilettensitz fest - Feuerwehr befreit DreijÃ¤hrige

Feuerwehr im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr in Rheurdt hat einem dreijÃ¤hrigen MÃ¤dchen in einer misslichen Lage helfen kÃ¶nnen. Das Kind hatte sich am Samstag einen Toilettensitz aus Kunststoff Ã¼ber den Kopf gestÃ¼lpt, der dann aber festklemmte.

Die Freiwillige Feuerwehr im nordrhein-westfÃ¤lischen Rheurdt hat einem dreijÃ¤hrigen MÃ¤dchen in einer misslichen Lage helfen kÃ¶nnen. Das Kind hatte sich am Samstag einen Toilettensitz aus Kunststoff Ã¼ber den Kopf gestÃ¼lpt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. UnglÃ¼cklicherweise lieÃŸ sich der Sitz - auch mit UnterstÃ¼tzung der AngehÃ¶rigen - nicht mehr entfernen, so dass die Feuerwehr verstÃ¤ndigt wurde.Â



Die zehn EinsatzkrÃ¤fte bemÃ¼hten sich den Angaben zufolge um ein besonders behutsames Vorgehen: ZunÃ¤chst wurde das Kind mit einem Teddy beruhigt. AnschlieÃŸend durchtrennten zwei Feuerwehrleute den Plastiksitz vorsichtig mit unterschiedlichen Handwerkzeugen. Zum Schutz wurden Gesicht und Hals des MÃ¤dchens dabei mit einer Decke abgedeckt. Nach wenigen Minuten war das Kind befreit. Danach durfte das MÃ¤dchen das Einsatzfahrzeug besichtigen und es wurde ein Erinnerungsfoto geschossen.