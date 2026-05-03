Linke begrÃ¼ÃŸt Verzicht auf Stationierung neuer US-Raketen in Deutschland

SÃ¶ren Pellmann

Die Linke hat den von US-PrÃ¤sident Trump verkÃ¼ndeten Verzicht auf die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland begrÃ¼ÃŸt. 'Manchmal fÃ¤llen Politiker aus den falschen GrÃ¼nden auch mal richtige Entscheidungen.'

Die Linke hat den von US-PrÃ¤sident Donald Trump verkÃ¼ndeten Verzicht auf die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland begrÃ¼ÃŸt. "Manchmal fÃ¤llen Politiker aus den falschen GrÃ¼nden auch mal richtige Entscheidungen", sagte Linken-Fraktionschef SÃ¶ren Pellmann am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf den US-PrÃ¤sidenten.Â



Die Linke habe die ursprÃ¼nglich geplante Stationierung der US-Raketen ohnehin abgelehnt, "weil sie als Teil einer brandgefÃ¤hrlichen AufrÃ¼stungsspirale die Sicherheit eher destabilisieren als stÃ¤rken wÃ¼rde", sagte Pellmann. "Daher ist die Absage der Stationierung zu begrÃ¼ÃŸen."



Der Linken-Politiker verband seine Ã„uÃŸerung aber auch mit Kritik an PrÃ¤sident Trump. Dessen Vorgehen gegenÃ¼ber Deutschland in der aktuellen Debatte Ã¼ber den Iran-Krieg zeige, "wie instabil die Partnerschaft mit dem aktuellen US-PrÃ¤sidenten ist, wenn er Kritik an seinem vÃ¶lkerrechtswidrigen Angriffskrieg durch solche Druckmittel zu ersticken versucht". Dem US-PrÃ¤sidenten "in dieser Situation auch noch die Kontrolle Ã¼ber US-Mittelstreckenraketen in Deutschland zu geben, wÃ¤re fahrlÃ¤ssig", sagte Pellmann.