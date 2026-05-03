Die Linke hat den von US-PrÃ¤sident Donald Trump verkÃ¼ndeten Verzicht auf die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland begrÃ¼ÃŸt. "Manchmal fÃ¤llen Politiker aus den falschen GrÃ¼nden auch mal richtige Entscheidungen", sagte Linken-Fraktionschef SÃ¶ren Pellmann am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf den US-PrÃ¤sidenten.Â
Die Linke habe die ursprÃ¼nglich geplante Stationierung der US-Raketen ohnehin abgelehnt, "weil sie als Teil einer brandgefÃ¤hrlichen AufrÃ¼stungsspirale die Sicherheit eher destabilisieren als stÃ¤rken wÃ¼rde", sagte Pellmann. "Daher ist die Absage der Stationierung zu begrÃ¼ÃŸen."
Der Linken-Politiker verband seine Ã„uÃŸerung aber auch mit Kritik an PrÃ¤sident Trump. Dessen Vorgehen gegenÃ¼ber Deutschland in der aktuellen Debatte Ã¼ber den Iran-Krieg zeige, "wie instabil die Partnerschaft mit dem aktuellen US-PrÃ¤sidenten ist, wenn er Kritik an seinem vÃ¶lkerrechtswidrigen Angriffskrieg durch solche Druckmittel zu ersticken versucht". Dem US-PrÃ¤sidenten "in dieser Situation auch noch die Kontrolle Ã¼ber US-Mittelstreckenraketen in Deutschland zu geben, wÃ¤re fahrlÃ¤ssig", sagte Pellmann.
Politik
Linke begrÃ¼ÃŸt Verzicht auf Stationierung neuer US-Raketen in Deutschland
- AFP - 3. Mai 2026, 11:22 Uhr
Die Linke hat den von US-PrÃ¤sident Trump verkÃ¼ndeten Verzicht auf die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland begrÃ¼ÃŸt. 'Manchmal fÃ¤llen Politiker aus den falschen GrÃ¼nden auch mal richtige Entscheidungen.'
Die Linke hat den von US-PrÃ¤sident Donald Trump verkÃ¼ndeten Verzicht auf die Stationierung von Mittelstreckenwaffen in Deutschland begrÃ¼ÃŸt. "Manchmal fÃ¤llen Politiker aus den falschen GrÃ¼nden auch mal richtige Entscheidungen", sagte Linken-Fraktionschef SÃ¶ren Pellmann am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf den US-PrÃ¤sidenten.Â
Weitere Meldungen
Aus der CDU kommen besorgte Stimmen Ã¼ber den Zustand der Koalition mit der SPD. "Blockade und Schuldzuweisungen, wie wir sie in den letzten Tagen von der SPD vernommen haben,Mehr
Nach der RÃ¼ckkehr von KÃ¶nig Charles III. nach GroÃŸbritannien hat ein hochrangiger Berater des KÃ¶nigspalastes den Staatsbesuch des Monarchen in den USA als "historisch"Mehr
In der armenischen Hauptstadt Eriwan treffen ab Sonntagabend die Staats- und Regierungschefs von mehr als 40 europÃ¤ischen LÃ¤ndern zusammen, um Ã¼ber die Kriege in der UkraineMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will Biokraftstoffe billiger machen. Er halte es fÃ¼r sinnvoll, Biokraftstoffe komplett von der SteuerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem US-PrÃ¤sident Donald Trump die Erhebung neuer StrafzÃ¶lle fÃ¼r die EuropÃ¤ische Union angekÃ¼ndigt hat, warnt das MÃ¼nchener Ifo-InstitutMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU) fordert mehr Tempo von der schwarz-roten Bundesregierung. Angesichts historisch schlechterMehr