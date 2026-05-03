Unionspolitiker kritisch zu Zustand der Koalition - Blockadevorwurf an SPD

Aus der CDU kommen besorgte Stimmen Ã¼ber den Zustand der Koalition mit der SPD. "Blockade und Schuldzuweisungen, wie wir sie in den letzten Tagen von der SPD vernommen haben, kosten immer mehr Vertrauen in die HandlungsfÃ¤higkeit der Politik", sagte der ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Union im Bundestag, Steffen Bilger, dem DÃ¼sseldorfer "Handelsblatt" laut Mitteilung vom Sonntag. Bedenken hatte zuvor auch der CDU-Politiker Peter Altmaier geÃ¤uÃŸert.
"Viele BÃ¼rger melden sich zurzeit bei uns Politikern und appellieren an unsere Verantwortung", sagte Bilger weiter. Die aktuellen Herausforderungen seien groÃŸ, innenpolitisch wie international. "Gerade deshalb muss die Koalition aus Union und SPD alles tun, um Reformen anzupacken und dieses Land wieder voranzubringen", forderte der CDU-Politiker.
"Die Koalition muss sofort wieder in einen konstruktiven Reform-Modus kommen und liefern", sagte Bilger. Er Ã¤uÃŸerte VerstÃ¤ndnis fÃ¼r Bemerkungen des frÃ¼heren Bundeswirtschaftsministers Altmaier, der in einem Podcast des Journalisten Paul Ronzheimer von einer drohenden "Staatskrise" gesprochen hatte. Bilger sagte dazu jedoch auch: "Unsere demokratischen Institutionen sind robust und haben in schwierigen Zeiten stets StabilitÃ¤t bewiesen."
Kritik an den Ã„uÃŸerungen Altmaiers Ã¼bte SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese. "Das Herbeireden einer Staatskrise halte ich fÃ¼r fahrlÃ¤ssig", sagte er ebenfalls dem "Handelsblatt". Wiese warf Altmaier unpassende "RatschlÃ¤ge von der Seitenlinie" vor sowie auch, dass dieser als Regierungsmitglied "selbst die ein oder andere notwendige Entscheidung auf die lange Bank geschoben hat".
Die Stimmung in der Koalition ist wegen Meinungsverschiedenheiten zu unterschiedlichen Reformen und Gesetzesvorhaben derzeit angespannt. Erschwerend hinzu kommen die schlechte Wirtschaftslage sowie schwache Umfragewerte sowohl fÃ¼r die SPD wie auch fÃ¼r die CDU/CSU. Die Union liegt in Umfragen inzwischen regelmÃ¤ÃŸig hinter der AfD, die Sozialdemokraten lagen vergangene Woche in einer Forsa-Umfrage mit zwÃ¶lf Prozent deutlich hinter den GrÃ¼nen und nur noch gleichauf mit der Linkspartei.
Politik
Unionspolitiker kritisch zu Zustand der Koalition - Blockadevorwurf an SPD
- AFP - 3. Mai 2026, 09:35 Uhr
Aus der CDU kommen besorgte Stimmen Ã¼ber den Zustand der Koalition. Der CDU-Politiker Steffen Bilger warf der SPD 'Blockade und Schuldzuweisungen' vor, was die Regierung schwÃ¤che.
Aus der CDU kommen besorgte Stimmen Ã¼ber den Zustand der Koalition mit der SPD. "Blockade und Schuldzuweisungen, wie wir sie in den letzten Tagen von der SPD vernommen haben, kosten immer mehr Vertrauen in die HandlungsfÃ¤higkeit der Politik", sagte der ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Union im Bundestag, Steffen Bilger, dem DÃ¼sseldorfer "Handelsblatt" laut Mitteilung vom Sonntag. Bedenken hatte zuvor auch der CDU-Politiker Peter Altmaier geÃ¤uÃŸert.
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