Rattengift in Hipp-Babykost: Vernehmung von 39-jÃ¤hrigem TatverdÃ¤chtigem

Hipp-GlÃ¤schen

Im Fall der mutmaÃŸlichen versuchten Erpressung des Babynahrungsherstellers Hipp mit Rattengift in Babynahrung ist ein VerdÃ¤chtiger festgenommen worden. Der am Samstag im Bundesland Salzburg gefasste 39-JÃ¤hrige wurde laut Polizei am Sonntag weiter vernommen.

Im Fall der mutmaÃŸlichen versuchten Erpressung mit Rattengift in Babynahrung des deutschen Herstellers Hipp ist ein VerdÃ¤chtiger festgenommen worden. Der am Samstag im Bundesland Salzburg gefasste 39-JÃ¤hrige wurde am Sonntag weiter vernommen, wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Burgenland der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Staatsanwaltschaft habe bereits Untersuchungshaft beantragt.Â NÃ¤here Angaben zur IdentitÃ¤t des Mannes machte die Polizeisprecherin nicht.Â



"Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", zitierte die Ã¶sterreichische Nachrichtenagentur APA den Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland, Helmut Marban. Die Befragung des VerdÃ¤chtigen begann nach dessen Festnahme am Samstagvormittag und wurde am Sonntag fortgesetzt. Eine Entscheidung Ã¼ber eine VerhÃ¤ngung der U-Haft wird demnach in den nÃ¤chsten Tagen erwartet.Â



Dem VerdÃ¤chtigen werden in Ã–sterreich vorsÃ¤tzlicheÂ GemeingefÃ¤hrdung und versuchte absichtliche schwere KÃ¶rperverletzung zur Last gelegt. Auch in Deutschland ermittelt in dem Fall die Staatsanwaltschaft.



Mitte April hatte Hipp einen RÃ¼ckruf von BabykostglÃ¤schen in Ã–sterreich gestartet. Laut der bayerischen Polizei wurden in Ã–sterreich, Tschechien und der Slowakei mehrere manipulierte GlÃ¤ser festgestellt.Â



In einem GlÃ¤schen, das in einem Supermarkt im burgenlÃ¤ndischen Eisenstadt beschlagnahmt wurde, wiesen Ermittler 15 Mikrogramm Rattengift nach. Laut APA wird derzeit noch geklÃ¤rt, welche Folgen ein Verzehr fÃ¼r ein Baby gehabt hÃ¤tte. AbhÃ¤ngig davon kÃ¶nnten sich die VorwÃ¼rfe gegen den VerdÃ¤chtigen noch Ã¤ndern. Ein zweites mit Rattengift manipuliertes Glas, das ebenfalls in Eisenstadt verkauft worden sein soll, tauchte bisher nicht auf.