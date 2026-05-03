Viel Lob in GroÃŸbritannien nach Staatsbesuch von KÃ¶nig Charles III. in den USA

KÃ¶nig Charles III. bei seinem Besuch auf Bermuda

Nach der RÃ¼ckkehr von KÃ¶nig Charles III. nach GroÃŸbritannien hat ein hochrangiger Berater des KÃ¶nigspalastes den Staatsbesuch des Monarchen in den USA als 'historisch' gepriesen.

Nach der RÃ¼ckkehr von KÃ¶nig Charles III. nach GroÃŸbritannien hat ein hochrangiger Berater des KÃ¶nigspalastes den Staatsbesuch des Monarchen in den USA als "historisch" gepriesen. Die von Charles anlÃ¤sslich des 250-jÃ¤hrigen Bestehens der USA gehaltene Rede sei "von groÃŸer Tragweite" gewesen, sagte der an dem Besuch beteiligte Berater am Sonntag Journalisten. Auch die britischen Medien waren voll des Lobes fÃ¼r Charles.



Der Staatsbesuch des britischen KÃ¶nigs in den USA sei ein "Risiko und eine Herausforderung" gewesen, fÃ¼hrte der namentlich nicht genannte Berater aus. Charles habe diese "mit beiden HÃ¤nden ergriffen".



Der KÃ¶nig habe die Bedeutung der Nato hervorgehoben und einen "gerechten und dauerhaften Frieden" in der Ukraine gefordert - trotz der kritischen Haltung von US-PrÃ¤sident Donald Trump gegenÃ¼ber dem westlichen MilitÃ¤rbÃ¼ndnis und gegenÃ¼ber dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Dies sei ein Zeichen dafÃ¼r, "wie sehr ihm das persÃ¶nlich am Herzen liegt". Es beweise, dass Charles "sich stets von der Wahrheit leiten lassen wird".



Angebliche Unstimmigkeiten bei der Herzlichkeit der bilateralen Beziehungen wies der Berater zurÃ¼ck. Er betonte, dass der Besuch des KÃ¶nigs auf Wunsch der britischen Regierung erfolgt sei und es "keinen Wettstreit" zwischen der Monarchie und der Downing Street gebe. Im Gegenteil - der KÃ¶nig und die KÃ¶nigin "konnten der Regierung helfen". Der KÃ¶nig selbst habe den US-Teil seiner Reise als besonders "positiv" empfunden.



Die Zeitung "Daily Telegraph" bezeichnete den Besuch von Charles als "Triumph" und "BekrÃ¤ftigung unserer gemeinsamen Werte". Die "Times" wertete den Staatsbesuch als "glanzvollen Erfolg".



"Ich denke, es war ein persÃ¶nlicher Triumph" fÃ¼r Charles, zeigte sich Royal-Kommentator Richard Fitzwilliams gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP Ã¼berzeugt. Er verwies dabei auf die "hervorragende" Rede des KÃ¶nigs vor dem Kongress mit "brillanten Witzen". "Er hat alles richtig gemacht, und jede Nuance schien perfekt. Es hat allen gefallen", sagte Fitzwilliams. Charles' Besuch erwies sich nach seiner EinschÃ¤tzung als "Schub" in einer "sehr schwierigen Zeit fÃ¼r die Monarchie".



Charles war am Sonntag nach seinem viertÃ¤gigen Staatsbesuch in den USA und einem anschlieÃŸenden Abstecher ins britische Ãœberseegebiet Bermuda ins Vereinigte KÃ¶nigreich zurÃ¼ckgekehrt. In den USA war das britische Staatsoberhaupt mit US-PrÃ¤sident Trump zusammengetroffen. Die Beziehungen zwischen London und Washington sind derzeit angespannt.



HÃ¶hepunkt der Reise war Charles' Rede vor dem US-Kongress am Dienstag. Sein Auftritt war die erste Rede eines britischen Monarchen vor dem Kongress seit einer Ansprache seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. im Jahr 1991. Die Ansprache wurde von den Abgeordneten mit stehenden Ovationen gefeiert. Charles sprach zahlreiche heikle Themen an, darunter den Kampf gegen den Klimawandel, die UnterstÃ¼tzung der Ukraine und die Bedeutung der Nato.