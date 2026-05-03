Angesichts der durch den Iran-Krieg deutlich gestiegenen Treibstoffpreise stellt die US-Billigfluggesellschaft Spirit Airlines ihren Betrieb ein. Wie der Mutterkonzern Spirit Aviation Holdings am Samstag mitteilte, wurden alle Spirit-Airlines-FlÃ¼ge gestrichen. Die Airline habe mit sofortiger Wirkung "eine geordnete Abwicklung ihrer AktivitÃ¤ten begonnen". Auf der Website der Fluggesellschaft hieÃŸ es, der Kundendienst sei nicht mehr verfÃ¼gbar, die RÃ¼ckzahlung bereits bezahlter Tickets sei eingeleitet worden.
Seit dem Beginn des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran am 28. Februar haben sich die Kerosin-Preise mehr als verdoppelt. GrÃ¶ÃŸere US-Fluggesellschaften haben daher bereits ihre Gewinnprognosen gesenkt, ihre Wachstumsvorhaben eingeschrÃ¤nkt oder beides.Â
Spirit Airlines hatte zuletzt nach Wegen aus seiner zweiten Insolvenz binnen eines Jahres gesucht. Laut Unternehmenschef Dave Davis hatte die Fluggesellschaft eine "Vereinbarung mit unseren Anteilseignern auf einen Restrukturierungsplan" erzielt, der einen Weiterbetrieb ermÃ¶glicht hÃ¤tte. Der "plÃ¶tzliche und anhaltende Anstieg der Treibstoffpreise in den vergangenen Wochen" habe Spirit Airlines dann aber keine andere MÃ¶glichkeit gelassen, als den Betrieb einzustellen.Â
FÃ¼r einen Weiterbetrieb wÃ¤ren laut DavisÂ "hunderte Millionen Dollar zusÃ¤tzlich" nÃ¶tig gewesen, die die Firma einfach nicht habe. Spirit Airlines hatte 1992 seinen Betrieb aufgenommen und 2024 noch mehr als 11.000 Menschen beschÃ¤ftigt.
Im April hatte die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa Ã¼berraschend das sofortige Aus ihrer Tochter Cityline bekanntgegeben. Bis Oktober entfallen demnach insgesamt 20.000 FlÃ¼ge, was mehr als 40.000 Tonnen Kerosin einspare.
Wirtschaft
Teurer Sprit wegen Iran-Kriegs: US-Billig-Airline Spirit stellt Flugbetrieb ein
- AFP - 3. Mai 2026, 11:05 Uhr
Angesichts der durch den Iran-Krieg deutlich gestiegenen Treibstoffpreise stellt die US-Billigfluggesellschaft Spirit Airlines ihren Betrieb ein. Wie der Mutterkonzern Spirit Aviation Holdings mitteilte, wurden alle Spirit-Airlines-FlÃ¼ge gestrichen.
Angesichts der durch den Iran-Krieg deutlich gestiegenen Treibstoffpreise stellt die US-Billigfluggesellschaft Spirit Airlines ihren Betrieb ein. Wie der Mutterkonzern Spirit Aviation Holdings am Samstag mitteilte, wurden alle Spirit-Airlines-FlÃ¼ge gestrichen. Die Airline habe mit sofortiger Wirkung "eine geordnete Abwicklung ihrer AktivitÃ¤ten begonnen". Auf der Website der Fluggesellschaft hieÃŸ es, der Kundendienst sei nicht mehr verfÃ¼gbar, die RÃ¼ckzahlung bereits bezahlter Tickets sei eingeleitet worden.
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