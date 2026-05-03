Finanzen

SÃ¶der pocht auf Einhaltung der Schuldenbremse

  • dts - 3. Mai 2026, 08:18 Uhr
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Markus SÃ¶der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns MinisterprÃ¤sident Markus SÃ¶der (CSU) pocht im Streit um die kÃ¼nftige Finanzpolitik der schwarz-roten Bundesregierung auf die Einhaltung der Schuldenbremse und fordert weitreichende Steuersenkungen.

Trotz der schwierigen Haushaltslage lehnt der CSU-Chef eine Aufweichung der Schuldenbremse strikt ab und fordert stattdessen die endgÃ¼ltige Abschaffung des SolidaritÃ¤tszuschlags sowie eine Entlastung des Mittelstandes. "Wir haben nun wirklich genÃ¼gend Schulden gemacht", sagte SÃ¶der der "Bild am Sonntag". Der Staat mÃ¼sse bei so viel Schulden mit den Mitteln auskommen. Er sei gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse, "um noch einmal mehr Sozialausgaben, noch einmal fÃ¼r einen Nachfolger des BÃ¼rgergelds, zu machen". Das sei nicht seriÃ¶s.

Parallel dazu sprach sich SÃ¶der gegen Ãœberlegungen innerhalb der Koalition aus, HaushaltslÃ¶cher durch hÃ¶here BeitrÃ¤ge fÃ¼r Spitzenverdiener zu stopfen. Es sei das Ziel, eine Entlastung und eine Vereinfachung zu bringen. Deswegen gehÃ¶re zu einer groÃŸen Steuerreform auch die endgÃ¼ltige Abschaffung der Stromsteuer, so SÃ¶der. Bei der Einkommensteuer sei fÃ¼r ihn ganz klar: Entlastung der Mitte, keine Belastung des Mittelstandes. Das Ganze mÃ¼sse in ein Gesamtkonzept gebunden werden, in dem auch die mittelfristige und dauerhafte Abschaffung des Soli enthalten sei.

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