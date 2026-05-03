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Kinderpsychologin fordert Regulierung von Social Media

  • dts - 3. Mai 2026, 10:02 Uhr
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Junge Leute mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Die Kinder- und Jugendpsychologin Kerstin Paschke fordert eine dringende Regulierung von Social-Media-Plattformen wie Tiktok, Instagram, WhatsApp und Snapchat in Deutschland.

Die Politik prÃ¼fe zu spÃ¤t, ob sie den Zugang fÃ¼r Kinder und Jugendliche zu diesen Angeboten einschrÃ¤nken wolle, sagte sie dem "Spiegel". "Dass wir Ã¼ber die gesundheitlichen Gefahren von Social Media fÃ¼r Kinder und Jugendliche debattieren, ist Ã¼berfÃ¤llig. Ich frage mich, warum wir das nicht schon vor zehn Jahren getan haben. Man hÃ¤tte absehen kÃ¶nnen, was passieren wird, zumindest in weiten Teilen."

Paschke leitet das Deutsche Zentrum fÃ¼r Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am UniversitÃ¤tsklinikum Hamburg-Eppendorf und ist Expertin fÃ¼r Fragen problematischer Mediennutzung. Sie behandelt unter anderem Kinder, die an einer Social-Media-AbhÃ¤ngigkeit leiden. Kinder bis 13 Jahre sollten kommerzielle soziale Plattformen nicht eigenstÃ¤ndig nutzen dÃ¼rfen, sagte sie. Von 14 bis 15 Jahren sollten die Inhalte altersgerecht sein.

Laut den neuesten Ergebnissen der Mediensuchtstudie der DAK-Gesundheit nutzen Kinder und Jugendliche soziale Medien wochentags im Schnitt 2 Stunden und 26 Minuten lang, am Wochenende sind es pro Tag 3 Stunden und 21 Minuten. Der Anteil der 10- bis 17-JÃ¤hrigen, die ein krankhaftes Nutzungsverhalten zeigen, hat sich seit 2019 mehr als verdoppelt: von 3,2 auf 6,6 Prozent. Mehr als ein FÃ¼nftel der Kinder und Jugendlichen zeigt ein riskantes Verhalten.

Paschke zufolge kopieren Kinder mit problematischer Mediennutzung hÃ¤ufig ihre Eltern. "Wenn Eltern ins Handy gucken, sobald sie sich langweilen, aufregen oder sich ablenken wollen, ist es wahrscheinlicher, dass auch die Kinder mithilfe von Medienkonsum ihre GefÃ¼hle steuern, statt mit den Eltern zu besprechen, was sie bewegt." Studien wÃ¼rden zeigen, dass Kinder in vielen Haushalten Medien so lange nutzen kÃ¶nnen, wie sie wollen. "Das ist beunruhigend." Zudem wÃ¼rden Eltern von Kindern mit problematischer Mediennutzung oft zu lange denken, ihr Kind verhalte sich normal. "Viele Eltern berichten, sie hÃ¤tten den Zustand dann irgendwann hingenommen."

Paschke empfiehlt, Kindern Grenzen zu setzen und Orientierung zu bieten. Ob sich eine Sucht entwickele, sei auch davon abhÃ¤ngig, ob sich die Eltern selbst hinterfragten und in der Lage seien, ihrem Kind gegenÃ¼ber eine klare Position zu vertreten.

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