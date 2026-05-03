Inhaftierte iranische NobelpreistrÃ¤gerin Mohammadi ins Krankenhaus gebracht

Archivbild von Narges Mohammadi

Nach einer 'katastrophalen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands' ist die inhaftierte iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi nach Angaben ihrer UnterstÃ¼tzer ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Nach einer "katastrophalen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands" ist die inhaftierte iranischeÂ FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Narges Mohammadi nach Angaben ihrer UnterstÃ¼tzer ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die 54-jÃ¤hrige Aktivistin sei am Freitag eilig in ein Krankenhaus in Sandschan gebracht worden, teilte Mohammadis Stiftung mit. Das Nobelpreis-Komitee in Oslo forderte, Mohammadi "umgehend in die Obhut ihres eigenen Ã„rzteteams in Teheran zu Ã¼berstellen".



Mohammadis Familie beschrieb die Krankenhauseinlieferung laut der Stiftung als "Aktion in letzter Minute", die sich als zu spÃ¤t erweisen kÃ¶nnte. Vorangegangen seien unter anderem "zwei Episoden eines vollstÃ¤ndigen Verlusts ihres Bewusstseins und ernste Herzprobleme".



Mohammadis Anwalt Mostafa Nili erklÃ¤rte im Onlinedienst X, nach einem plÃ¶tzlichen Absacken ihres Blutdrucks habe seine Mandantin ihre Verlegung ins Krankenhaus zunÃ¤chst abgelehnt wegen vorheriger Warnungen von medizinischen FachkrÃ¤ften, die Klinik in Sandschan sei fÃ¼r die Behandlung ihrer Leiden nicht geeignet. Nach einem zweiten Zusammenbruch und einer weiteren Verschlechterung ihres Gesundheitszustands sei sie jedoch dort eingeliefert worden. "Laut dem Neurologen ist die Behandlung ihrer neurologischen Probleme trotz ihrer ernsten Herzprobleme derzeit BehandlungsprioritÃ¤t", fÃ¼hrte der Anwalt aus.



Nobel-Komitee-Chef JÃ¶rgen Watne Frydnes forderte eine "sofortige" Verlegung Mohammadis in die Hauptstadt Teheran. "Ohne eine solche Behandlung ist ihr Leben weiter in Gefahr", erklÃ¤rte er gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP.



Mohammadi war in den vergangenen 25 Jahren wegen ihres Einsatzes gegen den Kopftuchzwang und die Todesstrafe im Iran wiederholt vor Gericht gestellt und inhaftiert worden. Sie hat einen GroÃŸteil der vergangenen zehn Jahre im GefÃ¤ngnis verbracht und ihre beiden Kinder, die in Paris leben, seit 2015 nicht mehr gesehen. 2023 wurde Mohammadi fÃ¼r ihren Einsatz fÃ¼r die Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Den Preis nahmen damals stellvertretend fÃ¼r sie ihre beiden Kinder in Oslo entgegen.



Im Dezember 2024 wurde Mohammadi aus gesundheitlichen GrÃ¼nden aus ihrer Haft im berÃ¼chtigten Teheraner Evin-GefÃ¤ngnis entlassen - dies sei aber nur vorÃ¼bergehend, wurde damals betont. Im Dezember 2025 wurde sie in der ostiranischen Stadt Maschhad erneut festgenommen, weil sie bei einer Beerdigung Irans geistliche FÃ¼hrer kritisiert hatte.



Im Februar dieses Jahres teilte Mohammadis Stiftung mit, dass sie einen aus Protest gegen ihre Haftbedingungen begonnenen Hungerstreik nach sechs Tagen beendet habe; demnach stelltenÂ Berichte ihren kÃ¶rperliche Zustand damals als "Ã¤uÃŸerst besorgniserregend" dar. Nach einem Herzinfarkt Mohammadis im MÃ¤rz warnten ihre Familie und ihre AnwÃ¤lte Mitte April, dass sie in Lebensgefahr schwebe.