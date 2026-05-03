Etappensieg fÃ¼r US-Abtreibungsgegner: Gericht stoppt Lieferung von Mifepriston per Post

Etappensieg fÃ¼r Abtreibungsgegner in den USA: Ein Berufungsgericht hat landesweit vorlÃ¤ufig die Lieferung von Medikamenten mit vielverwendeten Wirkstoff Mifepriston per Post gestoppt.

VorlÃ¤ufiger Sieg fÃ¼r Abtreibungsgegner in den USA: Ein Berufungsgericht hat landesweit vorlÃ¤ufig die Postauslieferung von Medikamenten mit dem vielfach fÃ¼r SchwangerschaftsabbrÃ¼che verwendeten Wirkstoff Mifepriston gestoppt. Das Pharmaunternehmen Danco Laboratories forderte daraufhin am Samstag den Obersten Gerichtshof auf, die entsprechende einstweilige VerfÃ¼gung auszusetzen. Der konservative sÃ¼dliche US-Bundesstaat Louisiana hatte in dem Fall gegen die US-ArzneimittelbehÃ¶rde FDA geklagt.



Das von konservativen Richtern dominierte Bundesberufungsgericht hatte am Freitag eine einstweilige VerfÃ¼gung erlassen. Diese schrÃ¤nkt den Zugang zu Abtreibungen fÃ¼r Frauen in den USA landesweit weiter erheblich ein. GemÃ¤ÃŸ dem Richterspruch mÃ¼ssen sich Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen, ein Mifepriston-Medikament Ã¼berall in den USA persÃ¶nlich in einer Gesundheitsklinik beschaffen. Die Lieferung per Post oder Ã¼ber eine Apotheke ist demnach verboten.



Die FDA hatte 2023 die Vorschrift aufgehoben, dass Mifepriston persÃ¶nlich ausgehÃ¤ndigt werden muss. Dagegen klagte das republikanisch regierte Louisiana, das eine der strengsten Abtreibungsgesetzgebungen der USA hat.



Louisianas GeneralstaatsanwÃ¤ltin Liz Murrill begrÃ¼ÃŸte die Entscheidung des Berufungsgerichts als "Sieg fÃ¼r das Leben". Die Vorsitzende der Frauenrechtsorganisation Center for Reproductive Rights, Nancy Northup, erklÃ¤rte dagegen, es gehe darum, "Abtreibungen so schwierig, teuer und unzugÃ¤nglich wie mÃ¶glich zu machen". Julia Kaye von der BÃ¼rgerrechtsorganisation ACLU kritisierte, "Abtreibungsgegner in der Politik" hÃ¤tten es Frauen im ganzen Land erschwert, ein Medikament zu bekommen, das Frauen "seit mehr als 25 Jahren sicher verwenden".



Das Unternehmen Danco Laboratories, das Mifepriston herstellt und als eines von zwei Unternehmen in den Vereinigten Staaten vertreibt, forderte den Supreme Court auf, die Entscheidung aus der unteren Instanz zu Ã¼berprÃ¼fen. Diese wÃ¼rde "Chaos" unter anderem fÃ¼r Patientinnen und Apotheken nach sich ziehen und fÃ¼r "irreparablen Schaden" sorgen, erklÃ¤rte das Unternehmen.



Mifepriston wird in den USA bei den meisten SchwangerschaftsabbrÃ¼chen eingesetzt. Abtreibungsgegner in den USA streben schon seit langem danach, dass der Zugang zu dem in Deutschland unter dem Namen Mifegyne verbreiteten PrÃ¤parat eingeschrÃ¤nkt wird.



Die FDA hatte das Mittel im Jahr 2000 zugelassen. FrÃ¼her musste die Pille in einer medizinischen Einrichtung eingenommen werden. Die Regierung des frÃ¼heren US-PrÃ¤sidenten Joe Biden hatte es aber 2021 erlaubt, dass das Medikament auch von Tele-Medizinern verschrieben und per Post zugeschickt werden kann.



Der Supreme Court hatte im Jahr 2022 das seit rund fÃ¼nf Jahrzehnten geltende landesweite Recht auf den Schwangerschaftsabbruch annulliert. Seitdem liegt die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r das Abtreibungsrecht bei den einzelnen Bundesstaaten. Louisiana und rund 20 andere konservativ geprÃ¤gte Bundesstaaten haben seither das Recht auf Abtreibung abgeschafft oder drastisch eingeschrÃ¤nkt.