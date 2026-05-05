Politik

Umfrage: Unionsfraktionschef Spahn in Ranking Schlusslicht - AfD klar vorn

  • AFP - 5. Mai 2026, 10:58 Uhr
Bild vergrößern: Umfrage: Unionsfraktionschef Spahn in Ranking Schlusslicht - AfD klar vorn
CDU-Politiker Spahn (l.) und Merz
Bild: AFP

Ein Jahr nach dem Antritt der Bundesregierung belegt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Politiker-Ranking des Umfrage-Instituts Insa nicht mehr den hintersten Platz. Auf Platz 20 in der Rangliste steht nun Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU).

Ein Jahr nach dem Antritt der Bundesregierung belegt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Politiker-Ranking des Instituts Insa nicht mehr den hintersten Platz. Laut der am Dienstag verÃ¶ffentlichten Umfrage im Auftrag der "Bild"-Zeitung liegt nun Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) mit einem Zustimmungswert von 2,8 auf Platz 20 hinter Merz, der mit 2,9 Punkten auf Platz 19 kommt. Mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche auf Platz 18 (3,1 Punkte) liegt ein weiteres CDU-Mitglied auf den hinteren PlÃ¤tzen.Â 

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) belegt in dem Ranking mit einer Zustimmungsrate von 5,1 weiter klar den ersten Platz. Der voraussichtlich nÃ¤chste baden-wÃ¼rttembergische MinisterprÃ¤sident Cem Ã–zdemir von den GrÃ¼nen belegt mit 4,2 Punkten Platz zwei, gefolgt von Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU, 4,0) und CSU-Chef Markus SÃ¶der (4,0).

BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) verbessert sich von Platz sieben auf Platz 5 (3,8), der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, der sich um den Vorsitz seiner Partei bewirbt, bÃ¼ÃŸt einen Platz ein und landet auf Platz sechs der beliebtesten Politiker.

Alice Weidel auf Platz sieben (3,7 Punkte) ist die beliebteste Politikerin der AfD, BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht belegt Platz acht (3,7). Gewinnerin der Woche ist Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek, die von Platz 16 auf Platz zwÃ¶lf springt (3,5 Punkte) - einen Platz hinter SPD-Chef Lars Klingbeil. Der Vizekanzler liegt mit 3,5 Punkten drei PlÃ¤tze vor SPD-Parteichefin und Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (3,4 Punkte).

In der Sonntagsfrage liegt die AfD mit 27,5 Prozent weiter an der Spitze, mit leichten Verlusten (minus 0,5). Die Union folgt mit 24,0 Prozent (plus 0,5). Deutlich dahinter liegt die SPD mit 13,5 Prozent (minus 0,5), knapp vor den GrÃ¼nen mit 13,0 Prozent (plus 0,5). Die Linke kommt auf 10,5 Prozent (minus 0,5). Das BSW und die FDP bleiben unter der FÃ¼nfprozenthÃ¼rde.

Insa befragte im Auftrag der "Bild"-Zeitung 2008 Menschen online im Zeitraum vom 30. April bis zum 4. Mai.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    EU und Armenien vertiefen Zusammenarbeit bei Verkehr und Sicherheit
    EU und Armenien vertiefen Zusammenarbeit bei Verkehr und Sicherheit

    Die EU und Armenien haben die Vertiefung ihrer Zusammenarbeit in mehreren Bereichen vereinbart. EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und der armenische Regierungschef

    Mehr
    Parlament in RumÃ¤nien stimmt Ã¼ber Misstrauensantrag gegen pro-europÃ¤ischen Regierungschef ab
    Parlament in RumÃ¤nien stimmt Ã¼ber Misstrauensantrag gegen pro-europÃ¤ischen Regierungschef ab

    Nach dem Auseinanderbrechen der Regierungskoalition in RumÃ¤nien hat das Parlament am Dienstag mit der Debatte Ã¼ber einen Misstrauensantrag gegen den pro-europÃ¤ischen

    Mehr
    CDU-Vorstandsmitglied Amthor fordert mehr Zuversicht in Koalition
    CDU-Vorstandsmitglied Amthor fordert mehr Zuversicht in Koalition

    Ein Jahr nach dem Antritt der Bundesregierung hat CDU-Vorstandsmitglied Philipp Amthor die schwarz-rote Koalition zu mehr Zuversicht aufgefordert. "Der Anfangswille, der war da.

    Mehr
    FachkrÃ¤ftemangel: Trotz Wirtschaftsflaute weiterhin EngpÃ¤sse in MINT-Berufen
    FachkrÃ¤ftemangel: Trotz Wirtschaftsflaute weiterhin EngpÃ¤sse in MINT-Berufen
    Unicredit meldet starkes Gewinnplus - Angebot fÃ¼r Commerzbank-Ãœbernahme erwartet
    Unicredit meldet starkes Gewinnplus - Angebot fÃ¼r Commerzbank-Ãœbernahme erwartet
    Karlsruhe verhandelt im Juni Ã¼ber SonderkÃ¼ndigungsrecht fÃ¼r FernsehvertrÃ¤ge
    Karlsruhe verhandelt im Juni Ã¼ber SonderkÃ¼ndigungsrecht fÃ¼r FernsehvertrÃ¤ge
    Musk akzeptiert 1,5 Millionen Dollar BuÃŸgeld wegen Twitter-Ãœbernahme
    Musk akzeptiert 1,5 Millionen Dollar BuÃŸgeld wegen Twitter-Ãœbernahme
    Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Wohnhaus in Brasilien
    Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Wohnhaus in Brasilien
    Nach Amokfahrt in Leipzig: Gedenkandacht mit MinisterprÃ¤sident
    Nach Amokfahrt in Leipzig: Gedenkandacht mit MinisterprÃ¤sident
    "Noch nicht fit genug": Dolly Parton sagt erneut Konzerte ab
    Zoll in DÃ¼sseldorf lÃ¤sst Ã¼ber 40 Tonnen mit MineralÃ¶l belasteten Reis vernichten
    Zoll in DÃ¼sseldorf lÃ¤sst Ã¼ber 40 Tonnen mit MineralÃ¶l belasteten Reis vernichten
    Neuer Rekordwert bei Firmenpleiten
    Neuer Rekordwert bei Firmenpleiten
    Amthor: BÃ¼rokratieabbau hat oberste PrioritÃ¤t
    Amthor: BÃ¼rokratieabbau hat oberste PrioritÃ¤t

    Top Meldungen

    MÃ¼tter kleiner Kinder deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter
    MÃ¼tter kleiner Kinder deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter

    MÃ¼tter von kleinen Kindern sind deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter. Im vergangenen Jahr gingen 39,7Â Prozent der Frauen mit mindestens einem Kind unter drei Jahren einer

    Mehr
    Reiseveranstalter wollen Kunden nicht fÃ¼r steigende Kerosinpreise zur Kasse bitten
    Reiseveranstalter wollen Kunden nicht fÃ¼r steigende Kerosinpreise zur Kasse bitten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der steigenden Preise fÃ¼r Kerosin wollen die groÃŸen deutschen Reiseveranstalter die Kunden nicht nachtrÃ¤glich fÃ¼r gebuchte Reisen zur

    Mehr
    Verkehrsministewr schlieÃŸt VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts nicht aus
    Verkehrsministewr schlieÃŸt VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts nicht aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) schlieÃŸt eine VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts nicht grundsÃ¤tzlich aus. Das berichtet das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts