Umfrage: Unionsfraktionschef Spahn in Ranking Schlusslicht - AfD klar vorn

CDU-Politiker Spahn (l.) und Merz

Ein Jahr nach dem Antritt der Bundesregierung belegt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Politiker-Ranking des Umfrage-Instituts Insa nicht mehr den hintersten Platz. Auf Platz 20 in der Rangliste steht nun Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU).

Ein Jahr nach dem Antritt der Bundesregierung belegt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Politiker-Ranking des Instituts Insa nicht mehr den hintersten Platz. Laut der am Dienstag verÃ¶ffentlichten Umfrage im Auftrag der "Bild"-Zeitung liegt nun Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) mit einem Zustimmungswert von 2,8 auf Platz 20 hinter Merz, der mit 2,9 Punkten auf Platz 19 kommt. Mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche auf Platz 18 (3,1 Punkte) liegt ein weiteres CDU-Mitglied auf den hinteren PlÃ¤tzen.Â



Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) belegt in dem Ranking mit einer Zustimmungsrate von 5,1 weiter klar den ersten Platz. Der voraussichtlich nÃ¤chste baden-wÃ¼rttembergische MinisterprÃ¤sident Cem Ã–zdemir von den GrÃ¼nen belegt mit 4,2 Punkten Platz zwei, gefolgt von Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU, 4,0) und CSU-Chef Markus SÃ¶der (4,0).



BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) verbessert sich von Platz sieben auf Platz 5 (3,8), der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, der sich um den Vorsitz seiner Partei bewirbt, bÃ¼ÃŸt einen Platz ein und landet auf Platz sechs der beliebtesten Politiker.



Alice Weidel auf Platz sieben (3,7 Punkte) ist die beliebteste Politikerin der AfD, BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht belegt Platz acht (3,7). Gewinnerin der Woche ist Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek, die von Platz 16 auf Platz zwÃ¶lf springt (3,5 Punkte) - einen Platz hinter SPD-Chef Lars Klingbeil. Der Vizekanzler liegt mit 3,5 Punkten drei PlÃ¤tze vor SPD-Parteichefin und Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (3,4 Punkte).



In der Sonntagsfrage liegt die AfD mit 27,5 Prozent weiter an der Spitze, mit leichten Verlusten (minus 0,5). Die Union folgt mit 24,0 Prozent (plus 0,5). Deutlich dahinter liegt die SPD mit 13,5 Prozent (minus 0,5), knapp vor den GrÃ¼nen mit 13,0 Prozent (plus 0,5). Die Linke kommt auf 10,5 Prozent (minus 0,5). Das BSW und die FDP bleiben unter der FÃ¼nfprozenthÃ¼rde.



Insa befragte im Auftrag der "Bild"-Zeitung 2008 Menschen online im Zeitraum vom 30. April bis zum 4. Mai.