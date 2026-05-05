Nach Amokfahrt in Leipzig: Gedenkandacht mit MinisterprÃ¤sident

Blumen an Leipziger Thomaskirche

Nach der Amokfahrt in Leipzig mit zwei Toten wird der Opfer gedacht. In der Nikolaikirche gibt es um 17.00 eine Ã¶kumenische Gedenkandacht, an der MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) und OberbÃ¼rgermeister Burkhard Jung (SPD) teilnehmen.

Nach der Amokfahrt in Leipzig mit zwei Toten wird am Dienstag an verschiedenen Orten der Opfer gedacht. In der Nikolaikirche gibt es um 17.00 eine Ã¶kumenische Gedenkandacht, an der Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU) und OberbÃ¼rgermeister Burkhard Jung (SPD) teilnehmen. Die Nikolaikirche liegt nahe der FuÃŸgÃ¤ngerzone, durch die der 33-jÃ¤hrige mutmaÃŸliche AmoktÃ¤ter am Montag mit einem Auto raste.



Zuvor wollen Kretschmer und Jung Blumen auf dem Augustusplatz ablegen. Nach Angaben des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks Leipzig sind die Nikolaikirche sowie die Thomaskirche seit dem Morgen geÃ¶ffnet - "fÃ¼r Trauer, Gebet, GesprÃ¤ch und eine Kerze zu entzÃ¼nden". Auch die UniversitÃ¤t Leipzig lud fÃ¼r 12.30 Uhr zu einer offenen Gedenkandacht im Paulinum am Augustusplatz ein.



Im Gedenken an die Opfer der Amokfahrt wehten die Flaggen vor dem Neuen Leipziger Rathaus auf Halbmast, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Im Rathaus wird zudem ab Mittag ein Kondolenzbuch ausgelegt.



Die sÃ¤chsische Opferbeauftragte Iris Kloppich sprach den Opfern und AngehÃ¶rigen ihre Anteilnahme aus und bot allen Betroffenen UnterstÃ¼tzung an. "Die schrecklichen Nachrichten, die mich aus Leipzig erreichen, erschÃ¼ttern mich zutiefst - meine Gedanken sind bei den AngehÃ¶rigen der GetÃ¶teten und den vielen Verletzten", erklÃ¤rte Kloppich.



Der 33-JÃ¤hrige, ein deutscher StaatsbÃ¼rger, war am Montagnachmittag in der Innenstadt von Leipzig mit einem Auto durch eine FuÃŸgÃ¤ngerzone gerast. Er erfasste mehrere Menschen, eine 63-jÃ¤hrige Frau und ein 77-jÃ¤hriger Mann starben. Die genaue Zahl der Verletzten stand zunÃ¤chst weiterhin nicht fest.