Country-Legende Dolly Parton hat eine Reihe von Konzerten in Las Vegas abgesagt und damit fÃ¼r neue Spekulationen um ihren Gesundheitszustand gesorgt. Ihre Behandlung wegen einer nicht nÃ¤her genannten Erkrankung laufe zwar "wirklich gut", sagte die 80-JÃ¤hrige in einem am Montag (Ortszeit) verÃ¶ffentlichten Video. "Es wird aber noch eine Weile dauern, bis ich wieder fit genug fÃ¼r groÃŸe BÃ¼hnenauftritte bin."
Ihre Medikamente machten sie "benommen", schilderte Parton. Solange dies so sei, kÃ¶nne sie nicht "mit Banjos, Gitarren und dergleichen auf zwÃ¶lf Zentimeter hohen AbsÃ¤tzen auftreten" - "ganz zu schweigen von all diesen schweren Strass-Outfits, meinen wilden Haaren und meiner groÃŸen PersÃ¶nlichkeit", scherzte sie.Â
Parton hatte die geplante Auftrittsserie in Las Vegas bereits im Oktober wegen Gesundheitsproblemen verschoben und dadurch bei ihren Fans groÃŸe Besorgnis ausgelÃ¶st. Ein Ã¶ffentlicher Aufruf ihrer Schwester, fÃ¼r die SÃ¤ngerin zu beten, veranlasste Parton schlieÃŸlich zur VerÃ¶ffentlichung eines Videos mit dem Titel "Ich bin noch nicht tot!".
PartonÂ blickt auf eine Ã¼ber 60-jÃ¤hrige Karriere mit knapp 50 Studioalben und mehr als 100 Millionen verkauften Platten zurÃ¼ck und stand hÃ¤ufiger an der Spitze der Charts als jede andere Countrymusikerin. Sie schrieb rund 3000 Songs, darunter zeitlose Country-Klassiker wie "Jolene" und die Ballade "I Will Always Love You", die in der Version von Whitney Houston zu einem der erfolgreichsten Hits aller Zeiten wurde.
Gesundheit
"Noch nicht fit genug": Dolly Parton sagt erneut Konzerte ab
- AFP - 5. Mai 2026, 10:52 Uhr
Country-Legende Dolly Parton hat eine Reihe von Konzerten in Las Vegas abgesagt und damit fÃ¼r neue Spekulationen um ihren Gesundheitszustand gesorgt. Sie sei noch nicht wieder fit genug fÃ¼r die BÃ¼hne, sagte sie in einem Video.
Country-Legende Dolly Parton hat eine Reihe von Konzerten in Las Vegas abgesagt und damit fÃ¼r neue Spekulationen um ihren Gesundheitszustand gesorgt. Ihre Behandlung wegen einer nicht nÃ¤her genannten Erkrankung laufe zwar "wirklich gut", sagte die 80-JÃ¤hrige in einem am Montag (Ortszeit) verÃ¶ffentlichten Video. "Es wird aber noch eine Weile dauern, bis ich wieder fit genug fÃ¼r groÃŸe BÃ¼hnenauftritte bin."
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