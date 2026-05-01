Wirtschaft

Studie: Subventionen kÃ¶nnen AfD ausbremsen

  • dts - 1. Mai 2026, 10:46 Uhr
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AfD-Plakat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Subventionen kÃ¶nnten laut einer Studie gezielt eingesetzt werden, um den Stimmenanteil der AfD zu senken. In bestimmten Regionen fÃ¼hre ein Anstieg der InfrastrukturfÃ¶rderung um 100 Euro pro Einwohner zu rund 1,0 Prozentpunkten weniger AfD-Stimmanteil, so das Ergebnis einer Analyse der Bertelsmann-Stiftung und der UniversitÃ¤ten DÃ¼sseldorf, Princeton und Davis in Kalifornien.

Demnach gibt es diesen Effekt aber hauptsÃ¤chlich in Kreisen mit einem hohen Anteil von BeschÃ¤ftigten, die in CO2-intensiven Branchen wie Stahl oder Chemie tÃ¤tig sind oder CO2-intensive Produkte wie Verbrennungsmotoren bauen. "Es muss bei den Menschen der Eindruck entstehen, dass vor Ort etwas Neues entsteht, wenn etwas anderes wegbricht", sagte der DÃ¼sseldorfer Ã–konom Jens SÃ¼dekum, einer der Autoren, dem "Spiegel".

Regionale WirtschaftsfÃ¶rderung solle seiner Ansicht nach nicht nur strukturschwache Regionen in den Fokus nehmen, sondern auch solche, denen es noch gut geht, wo aber AbstiegsÃ¤ngste herrschen. WirtschaftsfÃ¶rderung sei "das wirksamste Mittel gegen die AfD", sagte SÃ¼dekum.

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