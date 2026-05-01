Dutzende Hektar Vegetation bei WaldbrÃ¤nden in Niederlanden zerstÃ¶rt

In den Niederlanden sind beiÂ mehreren WaldbrÃ¤nden groÃŸe FlÃ¤chen an Vegetation in Flammen aufgegangen. Wie die niederlÃ¤ndische Rundfunkanstalt NOS am Freitag berichtete, wurden alleine bei zwei auf TruppenÃ¼bungsplÃ¤tzen ausgebrochenen BrÃ¤nden nahe Oirschot im SÃ¼den und Weert im SÃ¼dosten des Landes insgesamt rund 135 Hektar zerstÃ¶rt. FeuerwehrkrÃ¤fte waren an mehreren Orten im Einsatz, UnterstÃ¼tzung erhielten sie aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen und aus Frankreich.
Bereits am Donnerstag hatten sich in mehreren Landesteilen mindestens fÃ¼nf WaldbrÃ¤nde ausgebreitet. Der zivile Flughafen Kempen, der in der Gemeinde Budel nahe der belgischen Grenze liegt, war am Donnerstagnachmittag evakuiert worden.
Im Laufe des Tages waren BrÃ¤nde auf TruppenÃ¼bungsplÃ¤tzen in Weert im SÃ¼dosten des Landes und Oirschot im SÃ¼den ausgebrochen. Weitere, kleinere BrÃ¤nde brachen zudem in der NÃ¤he der Gemeinden Noordwijk im Westen und Kessel im SÃ¼dosten aus. Am Mittwoch war bereits auf einem TruppenÃ¼bungsplatz nahe dem Dorf 't Harde in Gelderland im Osten des Landes ein Feuer ausgebrochen. Der Brand war am Freitag weiterhin noch nicht gelÃ¶scht.
Der nationale Koordinator fÃ¼r Waldbrandkontrolle beim niederlÃ¤ndischen Institut fÃ¼r Ã–ffentliche Sicherheit, Edwin Kok, warnte, die Mittel seien erschÃ¶pft. "Wir haben mehrere grÃ¶ÃŸere BrÃ¤nde und nur ein einziges Hubschrauberteam zur VerfÃ¼gung", sagte er dem Sender NOS. "Mit fÃ¼nf BrÃ¤nden gleichzeitig ist das eine beispiellose Situation, selbst fÃ¼r uns."
Angesichts der groÃŸen Herausforderung stellten die niederlÃ¤ndischen BehÃ¶rden nach Angaben der Feuerwehr Bonn am Donnerstagabend Ã¼ber die EU ein Hilfeersuchen. Aus den NachbarlÃ¤ndern Deutschland und Frankreich wurden EinsatzkrÃ¤fte zur UnterstÃ¼tzung entsandt.
In Nordrhein-Westfalen unterstÃ¼tzten laut der Feuerwehr in Bonn seit Freitagmorgen EinsatzkrÃ¤fte aus Bonn, DÃ¼sseldorf, Leverkusen, KÃ¶nigswinter und Ratingen die Kollegen im Nachbarland. Insgesamt wurden 67 EinsatzkrÃ¤fte, 21 Fahrzeuge und drei AnhÃ¤nger entsandt, wie die Feuerwehr Bonn mitteilte.Â
Der franzÃ¶sische Innenminister Laurent NuÃ±ez gab im Onlinedienst X am Freitag die Entsendung von 41 Zivilschutzmitarbeitern und zehn Rettungsfahrzeugen in die Niederlande bekannt.Â
Mehrere BrÃ¤nde waren an TruppenÃ¼bungsplÃ¤tzen ausgebrochen, Ã¼ber die Brandursachen herrschte jedoch nach BehÃ¶rdenangaben weiterhinÂ Unklarheit. Der Befehlshaber der niederlÃ¤ndischen StreitkrÃ¤fte, General Onno Eichelsheim, gab auf einer Pressekonferenz bekannt, er habe aufgrund der derzeitigen Trockenheit im Land zusÃ¤tzliche MaÃŸnahmen fÃ¼r die TruppenÃ¼bungen ergriffen.Â
Wie ein Sprecher der niederlÃ¤ndischen Gendarmerie am Freitagabend der Nachrichtenagentur AFP gegenÃ¼ber erklÃ¤rte, wurden Ermittlungen zur KlÃ¤rung der Brandursachen aufgenommen. Es werde derzeit "geprÃ¼ft, ob ein Zusammenhang zwischen MilitÃ¤reinsÃ¤tzen und dem Ursprung des Brands besteht".
Brennpunkte
Dutzende Hektar Vegetation bei WaldbrÃ¤nden in Niederlanden zerstÃ¶rt
- AFP - 1. Mai 2026, 16:13 Uhr
In den Niederlanden sind bei Â mehreren WaldbrÃ¤nden dutzende Hektar Vegetation in Flammen aufgegangen. Auch FeuerwehrkrÃ¤fte aus Deutschland waren bei der BrandbekÃ¤mpfung im Einsatz.
In den Niederlanden sind beiÂ mehreren WaldbrÃ¤nden groÃŸe FlÃ¤chen an Vegetation in Flammen aufgegangen. Wie die niederlÃ¤ndische Rundfunkanstalt NOS am Freitag berichtete, wurden alleine bei zwei auf TruppenÃ¼bungsplÃ¤tzen ausgebrochenen BrÃ¤nden nahe Oirschot im SÃ¼den und Weert im SÃ¼dosten des Landes insgesamt rund 135 Hektar zerstÃ¶rt. FeuerwehrkrÃ¤fte waren an mehreren Orten im Einsatz, UnterstÃ¼tzung erhielten sie aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen und aus Frankreich.
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