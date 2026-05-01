Tankstellenpreise fallen deutlich

Aral-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befÃ¼rchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".



Im bundesweiten Schnitt wurden um 8 Uhr morgens fÃ¼r Diesel 2,07 Euro pro Liter aufgerufen, fÃ¼r Super E10 1,98 Euro. Am Vortag waren fÃ¼r Diesel im Tagesverlauf durchschnittlich etwa 2,20 Euro fÃ¤llig, fÃ¼r Benzin 2,11 Euro pro Liter. Der RÃ¼ckgang betrÃ¤gt demnach jeweils 13 Cent. Allerdings: Die Ã¶ffentlich verfÃ¼gbaren Tankstellenpreise zeigen in den frÃ¼hen Morgenstunden einen konstant sinkenden Durchschnittspreis.



Durch das vorÃ¼bergehende Aussetzen von Energiesteuern auf Diesel und Benzin mÃ¼ssen die GroÃŸhÃ¤ndler 14,04 Cent pro Liter weniger an den Staat abfÃ¼hren, durch die ebenfalls deswegen entfallende Mehrwertsteuer ergibt sich unter dem Strich eine um 16,7 Cent pro Liter sinkende Steuerbelastung beim Sprit.



Dieser staatliche Tankrabatt gilt fÃ¼r zwei Monate, dem Bundeshaushalt entgehen dadurch schÃ¤tzungsweise 1,6 Milliarden Euro.

