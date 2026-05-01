Am Freitag tritt der von der Bundesregierung beschlossene Tankrabatt in Kraft. Zwei Monate lang sinken damit die SteuersÃ¤tze auf Benzin und Diesel um jeweils rund 17 Cent pro Liter. Erwartet wird, dass diese Steuersenkung nicht sofort in vollem Umfang, sondern verzÃ¶gert und schrittweise von den Tankstellengesellschaften weitergegeben wird.
Der MineralÃ¶lwirtschaftsverband en2x hatte zwar versichert, die Steuersenkung werde vollstÃ¤ndig weitergegeben. Er betonte jedoch, dass die Preise an den ZapfsÃ¤ulen vor allem von den Weltmarktpreisen fÃ¼r Kraftstoffe abhÃ¤ngen.Â Zu VerzÃ¶gerungen kÃ¶nne es aus "logistischen" GrÃ¼nden kommen: Die Energiesteuer wird bereits bei der Abholung aus den Raffinerien und groÃŸen Tanklagern als Teil des Einkaufspreises erhoben - der an den Tankstellen in den ersten Maitagen vorrÃ¤tige Kraftstoff wurde also zumindest teilweise noch zum alten Steuersatz gekauft.Â
Wirtschaft
Tankrabatt tritt in Kraft - Schrittweise sinkende Kraftstoffpreise erwartet
- AFP - 1. Mai 2026, 04:01 Uhr
Am Freitag tritt der Tankrabatt in Kraft. Zwei Monate lang sinken damit die SteuersÃ¤tze auf Benzin und Diesel um jeweils rund 17 Cent pro Liter. Erwartet wird, dass diese Steuersenkung verzÃ¶gert und schrittweise weitergegeben wird.
Am Freitag tritt der von der Bundesregierung beschlossene Tankrabatt in Kraft. Zwei Monate lang sinken damit die SteuersÃ¤tze auf Benzin und Diesel um jeweils rund 17 Cent pro Liter. Erwartet wird, dass diese Steuersenkung nicht sofort in vollem Umfang, sondern verzÃ¶gert und schrittweise von den Tankstellengesellschaften weitergegeben wird.
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