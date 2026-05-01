Trump lehnt Tragen von schusssicherer Weste aus Ã¤sthetischen Bedenken ab

Trump im Oval Office

US-PrÃ¤sident Donald Trump will trotz mehrerer mutmaÃŸlicher MordanschlÃ¤ge auf ihn keine schusssichere Weste tragen - aus Ã¤sthetischen Bedenken. 'Ich weiÃŸ nicht, ob ich es aushalte, 20 Pfund schwerer auszusehen', sagte Trump.

US-PrÃ¤sident Donald Trump will trotz mehrerer mutmaÃŸlicher MordanschlÃ¤ge auf ihn keine schusssichere Weste tragen - aus Ã¤sthetischen Bedenken. "Ich weiÃŸ nicht, ob ich es aushalte, 20 Pfund schwerer auszusehen", sagte Trump am Donnerstag vor Journalisten in Washington. US-Medienberichten zufolge war die MaÃŸnahme nach den SchÃ¼ssen am Rande einer Gala-Veranstaltung mit Trump in Washington am vergangenen Samstag in ErwÃ¤gung gezogen worden.



Er sei auf die MÃ¶glichkeit, eine schusssichere Weste zu tragen, angesprochen worden, bestÃ¤tigte Trump. "Ich schÃ¤tze, das ist etwas, worÃ¼ber man nachdenkt." Er wolle dies jedoch nur "ungern" tun, "weil man damit einem Ã¼blen Element nachgibt", fÃ¼gte der US-PrÃ¤sident hinzu.



Bei dem Schusswaffenvorfall am Rande des Korrespondenten-Dinners hatte ein bewaffneter Mann versucht, eine Sicherheitskontrolle zu dem Veranstaltungssaal zu Ã¼berwinden. Bei seiner Festnahme fielen mehrere SchÃ¼sse. Ein Gericht warf dem VerdÃ¤chtigen am Montag versuchten Mord am US-PrÃ¤sidenten vor.Â



Trump war in den vergangenen zwei Jahren zwei Attentatsversuchen entgangen: Im Juli 2024 schoss ein Mann wÃ¤hrend einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania auf ihn, die Kugel streifte den damaligen PrÃ¤sidentschaftskandidaten am Ohr. Im September 2024 wollte ein Mann Trump in Florida beim Golfspielen erschieÃŸen. Der 59-JÃ¤hrige wurde gefasst und Anfang Februar zu lebenslanger Haft verurteilt.



Der ehemalige Reality-TV-Star Trump ist berÃ¼chtigt dafÃ¼r, Ã¤uÃŸerst sensibel auf sein Erscheinungsbild zu reagieren. In der Vergangenheit war sein Gewicht Anlass zur Sorge. In seiner zweiten Amtszeit hat Trump jedoch an Gewicht verloren. Der bekennende Fast-Food-Fan wog bei seiner jÃ¼ngsten medizinischen Untersuchung im April 2025 101,6 Kilogramm. Im Jahr 2019 hatte er noch 110,2 Kilogramm gewogen.