Wirtschaft

Deutsche Bahn fÃ¼hrt Last-Minute-Tickets im Fernverkehr ein

  • dts - 1. Mai 2026
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ICE (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn will im Fernverkehr kÃ¼nftig auch Last-Minute-Tickets anbieten.

"Mit diesem komplett neuen Angebot fÃ¼r die ZÃ¼ge des Fernverkehrs bieten wir Sicherheit und bezahlbare MobilitÃ¤t", sagte Fernverkehrsvorstand Michael Peterson den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). Er fÃ¼hrte aus, dass man mit dieser Aktion auch neue Kundengruppen ansprechen wolle, die zunÃ¤chst gar nicht an die Bahn denken wÃ¼rden und in ihrer Reiseplanung flexibler seien.

Die Tickets sollen zu Preisen ab 6,99 Euro angeboten werden. Obendrauf komme gegebenenfalls der Bahncard-Rabatt. Kinder sollen kostenlos mitfahren. Samstags und sonntags sollen die Fahrten in ZÃ¼gen der jeweils kommenden Woche gebucht werden kÃ¶nnen.

"Ab dem 9. Mai kÃ¶nnen unsere Kunden erstmals Last-Minute-Preise buchen", kÃ¼ndigte der Vorstand an. Das Angebot soll zunÃ¤chst fÃ¼r ein halbes Jahr mit der Option auf VerlÃ¤ngerung gelten.

Mit diesem Angebot komme die Bahn auch einem bestehenden Wunsch der Reisenden nach. Wie andere Sparpreise seien auch die Last-Minute-Preise kontingentierte Angebote, so Peterson. Damit werde sichergestellt, dass das Angebot nur auf ZÃ¼gen buchbar ist, die auch noch freie SitzplÃ¤tze haben. Die Wahrscheinlichkeit, ein SchnÃ¤ppchen zu ergattern, ist Peterson zufolge daher abseits der Hauptreisezeiten besonders hoch. Allen, die lÃ¤nger im Voraus planen kÃ¶nnen, rÃ¤t das Unternehmen weiterhin zur frÃ¼hen Buchung ihrer Tickets.

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