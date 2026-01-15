Kreise: Dschihadisten in Mali beginnen mit Blockade von Hauptstadt Bamako

Malische Tanklaster in Abidjan am 15. Januar 2026

Dschihadisten in Mali haben Sicherheitskreisen zufolge mit einer Blockade der Hauptstadt Bamako begonnen. Wie AFP am Donnerstag aus Sicherheits- und Transportkreisen erfuhr, wurde in Richtung der Hauptstadt eine StraÃŸenblockade errichtet.

Dschihadisten in Mali haben Sicherheitskreisen zufolge mit einer Blockade der Hauptstadt Bamako begonnen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Sicherheits- und Transportkreisen erfuhr, wurde in Richtung der Hauptstadt eine StraÃŸenblockade errichtet. Nach Angaben von Transportunternehmen saÃŸen am Donnerstag hunderte Fahrzeuge und Waren an verschiedenen ZufahrtsstraÃŸen zur Stadt fest, insbesondere auf den StraÃŸen in die fÃ¼r Malis Wirtschaft wichtigen HafenstÃ¤dte Conakry, Abidjan und Dakar.



Die die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbÃ¼ndete islamistische Gruppe JNIM hatte zwei Tage zuvor angekÃ¼ndigt,die ZufahrtsstraÃŸen nach Bamako zu blockieren. Die Islamisten drohten zudem allen, die sich noch auf den StraÃŸen in Richtung Hauptstadt oder der nahegelegenen wichtigen Stadt Kati aufhielten, mit schweren VergeltungsmaÃŸnahmen. Nur, wer sich bereits in Bamako befinde, dÃ¼rfe die Stadt verlassen, erklÃ¤rte ein JNIM-Sprecher.



In Bamako fand derweil unter strengen Sicherheitsvorkehrungen eine Gedenkfeier fÃ¼r Verteidigungsminister Sadio Camara statt, der am Wochenende bei Angriffen auf strategische Stellungen der regierenden MilitÃ¤rjunta getÃ¶tet worden war. Anwesend waren am Donnerstag auch Junta-Chef Assimi Goita und tausende Menschen.



Dschihadisten und Tuareg-Rebellen hatten am Wochenende im ganzen Land Positionen der MilitÃ¤rjunta angegriffen und dabei die Kontrolle Ã¼ber die wichtige Stadt Kidal im Norden des Landes Ã¼bernommen. Die FLA und die islamistische JNIM bekannten sich zu den Angriffen.



Durch die koordinierten Attacken befindet sich die MilitÃ¤rregierung des Landes in einer beispiellos geschwÃ¤chten Lage: Nach Angaben der JNIM wurden bei Angriffen in Kati die WohnhÃ¤user von Junta-Chef Goita und Verteidigungsminister Sadio Camara angegriffen. Camara, der als maÃŸgeblicher Architekt der malischen AnnÃ¤herung an Russland gilt, wurde bei den Angriffen getÃ¶tet.



Ein Sprecher der Tuareg-Rebellengruppe FLA hatte am Mittwoch mit Blick auf die MilitÃ¤rregierung in Bamako gesagt, diese werde "frÃ¼her oder spÃ¤ter fallen".Â Angesichts der Offensive der FLA zur RÃ¼ckeroberung des Gebiets Azawad im Norden Malis einerseits und einer Offensive der JNIM auf Bamako und andere StÃ¤dte andererseits werde "die Junta nicht standhalten kÃ¶nnen", sagte der Sprecher Mohamed Elmaulud Ramadan AFP.



Mali wird seit vielen Jahren von Gewalt erschÃ¼ttert. Die seit zwei Putschen in den Jahren 2020 und 2021 herrschenden MilitÃ¤rs sehen sich unter anderem mit einer Rebellion islamistischer Extremisten konfrontiert, die immer wieder AnschlÃ¤ge und Angriffe auf Regierungstruppen verÃ¼ben. Zudem sind kriminelle Banden in dem Land aktiv. Die koordinierten Angriffe vom Wochenende hatten Experten zufolge allerdings eine neue QualitÃ¤t.Â