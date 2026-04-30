Zugsicherungssystem ETCS auf gesamter Riedbahn in Betrieb genommen

Schienen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Fast anderthalb Jahre nach Beendigung der Generalsanierung hat die Deutsche Bahn an diesem Donnerstag das moderne, digitale Zugsicherungssystem ETCS auf der gesamten Riedbahn in Betrieb genommen. Das bestÃ¤tigte der Konzern dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe).



Der umfangreiche PrÃ¼f- und Abnahmeprozess fÃ¼r das neue Zugbeeinflussungssystem European Train Control System (ETCS) auf der Riedbahn sei abgeschlossen, sagte ein Sprecher. Am Donnerstag habe man ETCS auf der gesamten Strecke in Betrieb genommen.



Damit kÃ¶nnten FernzÃ¼ge nun auf der gesamten Strecke 200 Kilometer pro Stunde schnell fahren und benÃ¶tigten circa anderthalb Minuten weniger Fahrzeit zwischen Frankfurt/Main und Mannheim, erklÃ¤rte der Sprecher weiter. Ohne ETCS konnten die ICE und Intercity mit dem alternativen Zugsicherungssystem PZB auf einem Teil der Strecke bisher nur 160 Stundenkilometer fahren.



Die fÃ¼r das Schienennetz zustÃ¤ndige Bahntochter DB InfraGO erwartet, dass sich die PÃ¼nktlichkeit auf der Strecke durch die Inbetriebnahme weiter verbessern wird. In der Anfangsphase mit dem neuen System wolle man den Betrieb eng begleiten und wenn erforderlich Optimierungen vornehmen, teilte der Bahnsprecher weiter mit.



Die Riedbahn ist die rund 70 Kilometer lange Eisenbahnstrecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Die Deutsche Bahn hatte den Zugverkehr auf der Strecke am 14. Dezember 2024 wieder aufgenommen. Der Konzern schloss die fÃ¼nfmonatigen Bauarbeiten an der Strecke zwar pÃ¼nktlich ab, doch die Abnahme des neuen Zugsicherungssystems ETCS zog sich bis zu diesem Donnerstag hin.



ZunÃ¤chst wurde das System deshalb einige Monate nach WiedererÃ¶ffnung der Riedbahn nur im sÃ¼dlichen Streckenabschnitt in Betrieb genommen. Nun habe man nach der erforderlichen Software-Anpassung, Abnahmefahrten und einem umfangreichen PrÃ¼f- und Abnahmeprozess die gesamte Strecke mit ETCS freigegeben, sagte der Bahnsprecher.

