Union reagiert zurÃ¼ckhaltend auf SPD-VorstoÃŸ zu DiÃ¤tenverzicht

Steffen Bilger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion hat zurÃ¼ckhaltend auf den VorstoÃŸ der SPD reagiert, in diesem Jahr auf eine DiÃ¤tenerhÃ¶hung im Bundestag zu verzichten.



"Die HÃ¶he der AbgeordnetenentschÃ¤digung wird bewusst nicht mehr durch politische Entscheidungen festgelegt, sondern folgt einem klar geregelten automatischen Verfahren", sagte der Erste Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unionsfraktion, Steffen Bilger, der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Freitagausgabe). Der aktuelle Mechanismus schaffe Transparenz und Nachvollziehbarkeit.



"Der Vorschlag, diesen Mechanismus auÃŸerordentlich auszusetzen, kam auch bereits aus der CDU/CSU-Fraktion", sagte Bilger. Er bezog sich damit auf einen VorstoÃŸ des CDU-Abgeordneten Wilhelm Gebhard. Dieser hatte vor knapp zwei Wochen mit Verweis auf die gestiegenen Benzin- und Ã–lpreise und die Belastung der BÃ¼rger ein "Signal" der Politiker - und deshalb einen Verzicht auf die geplante DiÃ¤tenerhÃ¶hung verlangt. Bilger sagte jetzt dazu, man werde "in den Fraktionsgremien darÃ¼ber beraten".



Aus der Union hieÃŸ es, man hÃ¤tte Ã¼ber das Thema lieber in Ruhe mit der SPD gesprochen und dann einen gemeinsamen Vorschlag prÃ¤sentiert. Aber man kÃ¶nne verstehen, dass es jetzt Interesse an einem klaren Signal gebe. Eine Alternative zu einem Verzicht auf eine DiÃ¤tenerhÃ¶hung hatte auch sein kÃ¶nnen, dass auch Abgeordnete in die Rentenkasse einzahlen oder dass es KÃ¼rzungen bei der Beihilfe gibt.



In diesem Jahr steht bisher eine ErhÃ¶hung der DiÃ¤ten in HÃ¶he von 4,2 Prozent von bisher 11.833,47 Euro auf dann 12.330,48 Euro an.

