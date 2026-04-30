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Myanmars PrÃ¤sident ordnet Hausarrest fÃ¼r inhaftierte Suu Kyi an

  • AFP - 30. April 2026, 18:08 Uhr
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FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Aung San Suu Kyi
Bild: AFP

Der PrÃ¤sident von Myanmar, Min Aung Hlaing, hat Hausarrest fÃ¼r die inhaftierte FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Aung San Suu Kyi angeordnet. Die verbleibende Haftstrafe sei 'in Hausarrest umgewandelt' worden, erklÃ¤rte der ehemalige Junta-Chef.

Der PrÃ¤sident von Myanmar, Min Aung Hlaing, hat Hausarrest fÃ¼r die inhaftierte FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Aung San Suu Kyi angeordnet. Die verbleibende Haftstrafe sei "in Hausarrest umgewandelt" worden, erklÃ¤rte der ehemalige Junta-Chef, der 2021 den Putsch gegen die demokratisch gewÃ¤hlte Regierung von Suu Kyi angeordnet hatte, am Donnerstag.Â 

Die 80-JÃ¤hrige wird an einem geheimen Ort festgehalten. Suu Kyis mittlerweile aufgelÃ¶ste Partei NLD teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass sie den Hausarrest wahrscheinlich an einem Ort in der Hauptstadt Naypyidaw verbringen werde.Â 

Suu Kyis langjÃ¤hrige Haftstrafe war zuvor bereits im Rahmen einer Amnestie fÃ¼r tausende Gefangene um ein Sechstel reduziert worden.Â 

Der MilitÃ¤rputsch hatte einen BÃ¼rgerkrieg ausgelÃ¶st, der bis heute andauert.Â Nach fast fÃ¼nf Jahren MilitÃ¤rherrschaft hatte die Junta im Dezember und Januar eine Parlamentswahl abhalten lassen und diese als RÃ¼ckkehr zur Demokratie dargestellt.Â 

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