Statistikamt: Fast sechs Prozent mehr Beamte als vor zehn Jahren

Lehrer in Klassenzimmer

Die Zahl der Beamtinnen und Beamten in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Zum Stichtag am 30. Juni 2024 gab es 1,96 Millionen Beamte, Richter und Soldaten, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Die Zahl der Beamtinnen und Beamten in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Zum Stichtag am 30. Juni 2024 gab es 1,96 Millionen Beamte, Richter und Soldaten, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Das waren 5,8 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Die Zahl der BeschÃ¤ftigten im Ã¶ffentlichen Dienst stieg in dem Zeitraum insgesamt um 15,6 Prozent auf 5,38 Millionen.



Beamte, Richter und Soldaten machen derzeit 36,4 Prozent der BeschÃ¤ftigten im Ã¶ffentlichen Dienst aus. Mit 35,6 Prozent waren die meisten in Schulen eingesetzt, 19,1 Prozent im Sicherheitsbereich und 10,0 Prozent in der Verteidigung. Soldaten werden in der Statistik mitberÃ¼cksichtigt, weil sie dienstrechtlich Ã¤hnlich behandelt werden. Beamte im klassischen Sinn sind sie aber nicht.



Den grÃ¶ÃŸten Anstieg an Beamten gab es in den vergangenen zehn Jahren mit einem Plus von 52.000 in Schulen und mit einem Plus von 22.000 im Sicherheitsbereich. Die Zahl sank Zahl hingegen um 26.000 im Verkehrs- und Nachrichtenwesen, was vor allem mit der Privatisierung der Deutschen Bahn zusammenhÃ¤ngt. Auch im Sozialbereich ging die Zahl der Beamten um 10.000 zurÃ¼ck - grÃ¶ÃŸtenteils deshalb, weil die Arbeitsagentur nicht mehr verbeamtete.