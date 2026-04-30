EU verbietet Blei in gÃ¤ngigen AngelkÃ¶dern

Angler am Meer

Anglerinnen und Angler in der EuropÃ¤ischen Union dÃ¼rfen ihre KÃ¶der in Zukunft nicht mehr mit Blei beschweren. Vertreter der 27 EU-LÃ¤nder stimmten dafÃ¼r, bestimmte BleikÃ¶der in den kommenden Jahren schrittweise zu verbieten.

Anglerinnen und Angler in der EuropÃ¤ischen Union dÃ¼rfen ihre KÃ¶der in Zukunft nicht mehr mit Blei beschweren. Vertreter der 27 EU-LÃ¤nder stimmten in einem Unterausschuss der EU-Kommission dafÃ¼r, bestimmte BleikÃ¶der in den kommenden Jahren schrittweise zu verbieten, wie aus am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Dokumenten hervorgeht. Grund ist, dass das Schwermetall Tieren und Menschen schaden kann.



"Es wurde kein sicherer Konzentrationsschwellenwert ermittelt, unterhalb dessen Blei keine schÃ¤dlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat", heiÃŸt es zur BegrÃ¼ndung des Verbots. FÃ¼r Angelgewichte unter 50 Gramm gilt eine Ãœbergangsfrist von drei Jahren, fÃ¼r Gewichte zwischen 50 Gramm und einem Kilo von fÃ¼nf Jahren.



Angelgewichte aus Kupferverbindungen mit weniger als drei Prozent Blei und alle Gewichte mit weniger als einem Prozent Blei bleiben erlaubt. Damit soll sichergestellt werden, dass Hersteller die Vorgaben einhalten kÃ¶nnen, ohne ihre Produkte genauestens auf Verunreinigungen prÃ¼fen zu mÃ¼ssen. AuÃŸerdem dÃ¼rfen Angler ihre KÃ¶der, die sie vor Inkrafttreten des Verbots gekauft haben, noch verwenden.