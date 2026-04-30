Wirtschaft

EU verbietet Blei in gÃ¤ngigen AngelkÃ¶dern

  • AFP - 30. April 2026, 15:15 Uhr
Bild vergrößern: EU verbietet Blei in gÃ¤ngigen AngelkÃ¶dern
Angler am Meer
Bild: AFP

Anglerinnen und Angler in der EuropÃ¤ischen Union dÃ¼rfen ihre KÃ¶der in Zukunft nicht mehr mit Blei beschweren. Vertreter der 27 EU-LÃ¤nder stimmten dafÃ¼r, bestimmte BleikÃ¶der in den kommenden Jahren schrittweise zu verbieten.

Anglerinnen und Angler in der EuropÃ¤ischen Union dÃ¼rfen ihre KÃ¶der in Zukunft nicht mehr mit Blei beschweren. Vertreter der 27 EU-LÃ¤nder stimmten in einem Unterausschuss der EU-Kommission dafÃ¼r, bestimmte BleikÃ¶der in den kommenden Jahren schrittweise zu verbieten, wie aus am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Dokumenten hervorgeht. Grund ist, dass das Schwermetall Tieren und Menschen schaden kann.

"Es wurde kein sicherer Konzentrationsschwellenwert ermittelt, unterhalb dessen Blei keine schÃ¤dlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat", heiÃŸt es zur BegrÃ¼ndung des Verbots. FÃ¼r Angelgewichte unter 50 Gramm gilt eine Ãœbergangsfrist von drei Jahren, fÃ¼r Gewichte zwischen 50 Gramm und einem Kilo von fÃ¼nf Jahren.

Angelgewichte aus Kupferverbindungen mit weniger als drei Prozent Blei und alle Gewichte mit weniger als einem Prozent Blei bleiben erlaubt. Damit soll sichergestellt werden, dass Hersteller die Vorgaben einhalten kÃ¶nnen, ohne ihre Produkte genauestens auf Verunreinigungen prÃ¼fen zu mÃ¼ssen. AuÃŸerdem dÃ¼rfen Angler ihre KÃ¶der, die sie vor Inkrafttreten des Verbots gekauft haben, noch verwenden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    EZB lÃ¤sst Leitzinsen weiterhin unverÃ¤ndert
    EZB lÃ¤sst Leitzinsen weiterhin unverÃ¤ndert

    Trotz der steigenden Inflation infolge des Iran-Kriegs hÃ¤lt die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) vorerst weiter an ihrem abwartenden Kurs fest. Die LeitzinssÃ¤tze bleiben

    Mehr
    Portal: Balkonkraftwerke rechnen sich deutlich schneller als vor fÃ¼nf Jahren
    Portal: Balkonkraftwerke rechnen sich deutlich schneller als vor fÃ¼nf Jahren

    Steckerfertige Solaranlagen fÃ¼r den heimischen Balkon rechnen sich nach Angaben des Vergleichsportals Verivox fÃ¼r Verbraucherinnen und Verbraucher inzwischen deutlich frÃ¼her

    Mehr
    Inflation im Euroraum steigt im April auf 3,0 Prozent
    Inflation im Euroraum steigt im April auf 3,0 Prozent

    Die Inflation im Euroraum ist im April auf voraussichtlich auf 3,0 Prozent gestiegen. Der Preisanstieg im Jahresvergleich lag damit weitere 0,4 Prozentpunkte hÃ¶her als noch im

    Mehr
    Kartellamt:
    Kartellamt: "Hohe Zahl" von VerstÃ¶ÃŸen gegen ZwÃ¶lf-Uhr-Regel an Tankstellen
    Deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal Ã¼berraschend deutlich gestiegen
    Deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal Ã¼berraschend deutlich gestiegen
    Durchbruch beim Heizungsgesetz: Koalition einigt sich auf mehr Mieterschutz
    Durchbruch beim Heizungsgesetz: Koalition einigt sich auf mehr Mieterschutz
    Ifo-Umfrage: Versorgung mit Vorprodukten hat sich
    Ifo-Umfrage: Versorgung mit Vorprodukten hat sich "deutlich verschlechtert"
    33-JÃ¤hriger nimmt ElfjÃ¤hrige mit in Wohnung: Festnahme in Bayern
    33-JÃ¤hriger nimmt ElfjÃ¤hrige mit in Wohnung: Festnahme in Bayern
    Knapp 300 VorschlÃ¤ge fÃ¼r diesjÃ¤hrigen Friedensnobelpreis - Auch Trump wieder dabei
    Knapp 300 VorschlÃ¤ge fÃ¼r diesjÃ¤hrigen Friedensnobelpreis - Auch Trump wieder dabei
    Wirtschaftsrat der CDU will Einkommenssteuerreform noch 2026
    Wirtschaftsrat der CDU will Einkommenssteuerreform noch 2026
    Ermittler: US-SÃ¤nger D4vd zerstÃ¼ckelte Jugendliche mit KettensÃ¤gen
    Ermittler: US-SÃ¤nger D4vd zerstÃ¼ckelte Jugendliche mit KettensÃ¤gen
    Dobrindt beklagt NervositÃ¤t und mangelnden Fortschritt in Koalition
    Dobrindt beklagt NervositÃ¤t und mangelnden Fortschritt in Koalition
    Abrechnungsbetrug mit Medizinprodukten: Haftstrafe fÃ¼r KÃ¶lner Pflegedienstbetreiber
    Abrechnungsbetrug mit Medizinprodukten: Haftstrafe fÃ¼r KÃ¶lner Pflegedienstbetreiber

    Top Meldungen

    EZB hÃ¤lt an Zinspause weiter fest
    EZB hÃ¤lt an Zinspause weiter fest

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte die

    Mehr
    Wirtschaftsrat der CDU kritisiert FÃ¼hrungsschwÃ¤che von Merz
    Wirtschaftsrat der CDU kritisiert FÃ¼hrungsschwÃ¤che von Merz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Astrid Hamker, die PrÃ¤sidentin des Wirtschaftsrats der CDU, fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz mehr FÃ¼hrung. "Von einem Bundeskanzler

    Mehr
    Miersch kritisiert Blockadehaltung der Union bei Steuerreform
    Miersch kritisiert Blockadehaltung der Union bei Steuerreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat die sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten in einem Brief zur Geschlossenheit und zu klarer Kante in

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts