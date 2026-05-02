Mai-Kundgebungen in Berlin weitgehend friedlich - Veranstalter: Gute Stimmung

RevolutionÃ¤re Mai-Kundgebung in Berlin

Die Kundgebungen in Berlin zum 1. Mai sind nach Angaben der Polizei in diesem Jahr 'Ã¼berwiegend friedlich abgelaufen'. Es gab laut Polizei allerdings einige Festnahmen.

Die Kundgebungen in Berlin zum 1. Mai sind nach Angaben der Polizei in diesem Jahr "Ã¼berwiegend friedlich abgelaufen". Es habe allerdings "einige Festnahmen gegeben", sagte ein Sprecher am Samstagmorgen. Die Veranstalter der in der Vergangenheit hÃ¤ufig konflikttrÃ¤chtigen sogenannten RevolutionÃ¤ren 1. Mai-Demonstration sprachen von einer "guten Stimmung".



Die Polizei sei "mit zahlreichen Beamtinnen und Beamten im Grunewald, in der City West, in NeukÃ¶lln und in Kreuzberg" im Einsatz gewesen, zog ein Sprecher der Berliner Polizei in der Nacht zu Samstag bei X eine vorlÃ¤ufige Bilanz. Bei verschiedenen VorfÃ¤llen in Verbindung mit der Demonstration "RevolutionÃ¤rer 1. Mai" durch Kreuzberg und NeukÃ¶lln zum SÃ¼dstern seien neun Beamte leicht verletzt worden.Â



Aus diesem Aufzug heraus sei "erhebliche Pyrotechnik" gezÃ¼ndet worden, hieÃŸ es. Polizisten seien teilweise mit GegenstÃ¤nden beworfen worden. In vergangenen Jahren war es bei der traditionellen "RevolutionÃ¤ren 1. Mai-Demonstration" immer wieder zu Ausschreitungen linksextremer Gruppen gekommen.



Die Veranstalter der "RevolutionÃ¤ren 1. Mai-Demonstration" sprachen am Samstag von etwa 30.000 Teilnehmenden. Diese hÃ¤tten sich fÃ¼r Frieden, Freiheit, SolidaritÃ¤t ausgesprochen und gegen Militarismus, AufrÃ¼stung, Wehrpflicht, Sozialabbau und Ãœberwachung protestiert. Eine Sprecherin beschrieb die Stimmung als "durchweg gut und kÃ¤mpferisch". Die Polizei hatte zwischenzeitlich von etwa 10.000 Teilnehmenden gesprochen.



Stadtweit waren diesmal laut Gewerkschaft der Polizei zum 1. Mai etwa 5000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. UnterstÃ¼tzt wurden die EinsatzkrÃ¤fte des Landes dabei von der Bundespolizei.Â



Die Berliner PolizeiprÃ¤sidentin Barbara Slowik Meisel hatte im Vorfeld im Sender RBB angekÃ¼ndigt, die EinsatzkrÃ¤fte wÃ¼rden die Kundgebungen und Demonstrationen "deeskalierend" begleiten. Auch in anderen StÃ¤dten wie Hamburg, Bremen, Leipzig, Stuttgart oder Frankfurt am Main gab es neben den offiziellen 1.-Mai-Kundgebungen der Gewerkschaften weitere, linksgerichtete Demonstrationen.