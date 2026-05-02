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GefÃ¤hrliche Party: 20.000 Menschen bei illegalem Rave auf MilitÃ¤rgelÃ¤nde in Frankreich

  • AFP - 2. Mai 2026, 14:28 Uhr
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Illegaler Rave bei Bourges
Bild: AFP

Trotz Warnungen vor nicht detonierten SprengsÃ¤tzen haben sich am Samstag auf einem MilitÃ¤rgelÃ¤nde in Frankreich rund 20.000 Menschen zu einem illegalen Rave versammelt. Die Organisatoren rechneten auch mit Teilnehmern aus benachbarten LÃ¤ndern.

Trotz Warnungen vor nicht detonierten SprengsÃ¤tzen haben sich am Samstag auf einem MilitÃ¤rgelÃ¤nde in Frankreich rund 20.000 Menschen zu einem illegalen Rave versammelt. Das Musik-Event in der NÃ¤he der Stadt Bourges im Zentrum von Frankreich begann bereits am Freitag, fÃ¼r Samstag rechneten die Organisatoren mit bis zu 30.000 Teilnehmenden aus Frankreich und benachbarten LÃ¤ndern.

"Trotz ihres illegalen Charakters" kÃ¼mmerten sich die BehÃ¶rden um die Sicherheit der Veranstaltung, erklÃ¤rte die zustÃ¤ndige PrÃ¤fektur. So sollten StÃ¶rungen "insbesondere fÃ¼r die Anwohner" begrenzt werden. Rund 600 Polizisten und 45 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Seit Freitagnachmittag stellte die Polizei mehr als 30 VerstÃ¶ÃŸe gegen das BetÃ¤ubungsmittelgesetz und mehr als 26 VerstÃ¶ÃŸe gegen die StraÃŸenverkehrsordnung fest, wie die PrÃ¤fektur mitteilte. Vier Menschen wurden in Gewahrsam genommen.

Philippe Le Moing Surzur von der Regionalverwaltung sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Veranstaltungsort sei "wegen nicht explodierter Geschosse, die dort sein kÃ¶nnen, extrem gefÃ¤hrlich". Das GelÃ¤nde werde seit 150 Jahren militÃ¤risch genutzt, deswegen bestehe die Gefahr "alter Artilleriegeschosse", fÃ¼hrte Le Moing Surzur aus. Die Rave-Besucher sollten daher die nahegelegenen WÃ¤lder unbedingt meiden.

Die Teilnehmenden der Veranstaltung sehen darin auch eine MÃ¶glichkeit, ihren Unmut Ã¼ber strengere Regeln gegen illegale Techno-Veranstaltungen auszudrÃ¼cken. Der Rave sei "eine starke Botschaft gegen UnterdrÃ¼ckung", sagte etwa eine 19-jÃ¤hrige Teilnehmerin.

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