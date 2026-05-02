SPD kritisiert US-Truppenabzug aus Deutschland als "strategielos"

Siemtje MÃ¶ller (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hat die US-AnkÃ¼ndigung fÃ¼r einen begrenzten Truppenabzug aus Deutschland scharf kritisiert. Die PrÃ¤senz der US-Truppen in Deutschland diene dem "sicherheitspolitischen Interesse" beider LÃ¤nder, sagte die SPD-Verteidigungspolitikerin Siemtje MÃ¶ller der "Welt am Sonntag". Die USA profitierten erheblich davon.



Vor diesem Hintergrund seien Trumps Drohungen erratisch und die AnkÃ¼ndigung des Teilabzugs strategielos, so MÃ¶ller. Die USA seien auf die Stationierung ihrer Truppen in Deutschland und auf die Partnerschaft angewiesen. "Bedauerlicherweise zeigt sich, dass die europÃ¤ische Sicherheit und die StabilitÃ¤t des Nato-BÃ¼ndnisses zunehmend der WillkÃ¼r des US-PrÃ¤sidenten ausgesetzt sind."



FÃ¼r die EuropÃ¤er heiÃŸe es nun, noch schneller und stÃ¤rker in die eigene "Sicherheitsarchitektur" zu investieren, forderte die SPD-Politikerin.



Die US-AnkÃ¼ndigung fÃ¼r einen begrenzten Truppenabzug aus Deutschland lÃ¶st Besorgnis in der Kanzlerpartei CDU aus. Das Vorhaben, 5.000 US-Soldaten abzuziehen, kratze an der Ã¼ber Jahrzehnte gewachsenen GlaubwÃ¼rdigkeit der konventionellen Abschreckung, sagte der CDU-AuÃŸenpolitiker JÃ¼rgen Hardt der "Welt am Sonntag". "Das wiegt schwer, gerade weil auch amerikanische Steuerzahler diesen Pfeiler der Sicherheit mit erheblichen Mitteln mitgetragen haben."



Die strategische Rolle der US-PrÃ¤senz in Deutschland dÃ¼rfe nicht unterschÃ¤tzt werden. "Standorte wie das Europakommando in Stuttgart, Ramstein als logistisches Drehkreuz, die medizinischen KapazitÃ¤ten in Landstuhl und Weilheim sowie die insgesamt attraktiven Rahmenbedingungen etwa in Bayern sind kein Selbstzweck", so Hardt. "Vor diesem Hintergrund bleibt zu hoffen, dass es sich nicht um eine unumkehrbare Weichenstellung handelt, sondern um eine Entscheidung, die im Lichte weiterer Abstimmungen korrigiert werden kann", so der auÃŸenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. "In der Zwischenzeit kommt es darauf an, die entstandenen Irritationen zu begrenzen und an die belastbare transatlantische Zusammenarbeit des vergangenen Jahres anzuknÃ¼pfen, statt neue Bruchlinien entstehen zu lassen." Kanzler Friedrich Merz und AuÃŸenminister Johann Wadephul (beide CDU) trÃ¼gen "nicht exklusiv Verantwortung".



Linken-Fraktionschef SÃ¶ren Pellmann sprach angesichts der GrÃ¶ÃŸenordnung von "viel heiÃŸer Luft". Die Linke fordere seit Jahren die SchlieÃŸung der US-MilitÃ¤rbasen in Deutschland. "Von deutschem Boden aus werden MilitÃ¤reinsÃ¤tze gefÃ¼hrt, die mit dem Friedensgebot des Grundgesetzes nicht vereinbar sind. Jeder Soldat, der Deutschland verlÃ¤sst, ist deshalb ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Pellmann der "Welt am Sonntag".



Entscheidend sei, dass die Bundesregierung jetzt nicht untÃ¤tig bleibe. Bislang gebe es keinen Konversionsplan und keinen Ãœbergangsfahrplan. "Wer erst reagiert, wenn die Entscheidung lÃ¤ngst gefallen ist, macht Strukturwandel teurer und sozial hÃ¤rter, als er sein mÃ¼sste." Allein in Rheinland-Pfalz arbeiteten rund 6.500 deutsche OrtskrÃ¤fte direkt fÃ¼r die US-StreitkrÃ¤fte, bundesweit seien es etwa 12.000 Menschen.



Der MilitÃ¤rexperte Carlo Masala sagte, schwerer als die Verlegung wiege die AnkÃ¼ndigung, dass die zwischen den USA und Deutschland 2024 getroffene Vereinbarung zur Stationierung von Tomahawk-MarschflugkÃ¶rpern und Dark-Eagle-Hyperschallraketen in Mainz-Kastel nunmehr nicht erfolge. "Hier entsteht eine wichtige FÃ¤higkeitslÃ¼cke mit Blick auf die Abschreckung Russlands, die mit europÃ¤ischen Waffen erst spÃ¤ter geschlossen werden kann", sagte er der "Welt am Sonntag".

