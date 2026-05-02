Etappensieg fÃ¼r US-Abtreibungsgegner: Gericht stoppt Lieferung von Mifepriston per Post

Mifepriston-Medikament

Etappensieg fÃ¼r Abtreibungsgegner in den USA: Ein Berufungsgericht hat landesweit vorlÃ¤ufig die Lieferung von Medikamenten mit vielverwendeten Wirkstoff Mifepriston per Post gestoppt.

Etappensieg fÃ¼r Abtreibungsgegner in den USA: Ein Berufungsgericht hat landesweit vorlÃ¤ufig die Lieferung per Post von Medikamenten mit dem vielfach fÃ¼r SchwangerschaftsabbrÃ¼che verwendeten Wirkstoff Mifepriston gestoppt. Das von konservativen Richtern dominierte Bundesberufungsgericht erlieÃŸ am Freitag eine einstweilige VerfÃ¼gung nach einer Klage des konservativen sÃ¼dlichen US-Bundesstaats Louisiana gegen die US-ArzneimittelbehÃ¶rde FDA. Das Pharmaunternehmen Danco Laboratories kÃ¼ndigte Berufung vor dem Obersten Gerichtshof an.Â



Die Gerichtsentscheidung schrÃ¤nkt den Zugang zu Abtreibungen fÃ¼r Frauen in den USA landesweit weiter erheblich ein. GemÃ¤ÃŸ dem Richterspruch mÃ¼ssen sich Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen, ein Mifepriston-Medikament Ã¼berall in den USA persÃ¶nlich in einer Gesundheitsklinik beschaffen. Die Lieferung per Post oder Ã¼ber eine Apotheke ist demnach verboten.Â



Die FDA hatte 2023 die Vorschrift aufgehoben, dass Mifepriston persÃ¶nlich ausgehÃ¤ndigt werden muss. Dagegen hatte das republikanisch regierte Louisiana, das eine der strengsten Abtreibungsgesetzgebungen der USA hat, geklagt.Â



Louisianas GeneralstaatsanwÃ¤ltin Liz Murrill begrÃ¼ÃŸte die Entscheidung des Berufungsgerichts als "Sieg fÃ¼r das Leben". Die Vorsitzende der Frauenrechtsorganisation Center for Reproductive Rights, Nancy Northup, erklÃ¤rte dagegen, es gehe darum, "Abtreibungen so schwierig, teuer und unzugÃ¤nglich wie mÃ¶glich zu machen". Julia Kaye von der BÃ¼rgerrechtsorganisation ACLU kritisierte, "Abtreibungsgegner in der Politik" hÃ¤tten es Frauen im ganzen Land erschwert, ein Medikament zu bekommen, das Frauen "seit mehr als 25 Jahren sicher verwenden".



Das Unternehmen Danco Laboratories, das Mifepriston als eines von zwei Unternehmen in den Vereinigten Staaten vertreibt, beantragte, die einstweilige VerfÃ¼gung des Berufungsgerichts fÃ¼r eine Woche auszusetzen. Die Entscheidung des Gerichts sei "beispiellos"; sie werde zu "sofortigem Chaos" und Verunsicherung bei Apotheken und Patientinnen fÃ¼hren. Danco Laboratories will nun per Eilantrag beim Obersten Gerichtshof der USA, dem Supreme Court, gegen die Entscheidung vorgehen.



Mifepriston wird in den USA bei den meisten SchwangerschaftsabbrÃ¼chen eingesetzt. Abtreibungsgegner in den USA streben schon seit langem danach, dass der Zugang zu dem in Deutschland unter dem Namen Mifegyne verbreiteten PrÃ¤parat eingeschrÃ¤nkt wird.Â



Die FDA hatte das Mittel im Jahr 2000 zugelassen. FrÃ¼her musste die Pille in einer medizinischen Einrichtung eingenommen werden. Die Regierung des frÃ¼heren US-PrÃ¤sidenten Joe Biden hatte es aber 2021 erlaubt, dass das Medikament auch von Tele-Medizinern verschrieben und per Post zugeschickt werden kann.



Der Supreme Court hatte im Jahr 2022 das seit rund fÃ¼nf Jahrzehnten geltende landesweite Recht auf den Schwangerschaftsabbruch annulliert. Seitdem liegt die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r das Abtreibungsrecht bei den einzelnen Bundesstaaten. Louisiana und rund 20 andere konservativ geprÃ¤gte Bundesstaaten haben seither das Recht auf Abtreibung abgeschafft oder drastisch eingeschrÃ¤nkt.