Irans Armee: Neuer Konflikt mit USA "wahrscheinlich" - Trump nennt Angriffe "Option"

US-PrÃ¤sident Trump

Trotz BemÃ¼hungen um ein Ende des Iran-Kriegs droht nach EinschÃ¤tzung aus Teheran ein Wiederaufflammen. US-PrÃ¤sident Trump hatte einen neuen Verhandlungsvorschlag Teherans zurÃ¼ckgewiesen. Eine Wiederaufnahme des Krieges bezeichnete er als 'Option'.

Trotz der BemÃ¼hungen um ein Ende des Iran-Kriegs droht nach EinschÃ¤tzung aus Teheran ein Wiederaufflammen des Konflikts. Es gebe Anzeichen dafÃ¼r, dass die USA sich in der geltenden Waffenruhe "nicht an Versprechen oder Vereinbarungen halten", zitierte die iranische Nachrichtenagentur Fars am Samstag Mohammed Dschafar Assadi vom zentralen MilitÃ¤rkommando. US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte seinerseits einen neuen Verhandlungsvorschlag Teherans zurÃ¼ckgewiesen. Eine Wiederaufnahme des Kriegs bezeichnete er als "Option".Â



Mohammed Dschafar Assadi von Irans Â MilitÃ¤rkommando Chamat al-Anbija bezeichnete einen erneuten Konflikt mit den USA als "wahrscheinlich". Auch Israel kÃ¶nnte womÃ¶glich in KÃ¼rze wieder militÃ¤risch gegen den Iran vorgehen, wie Verteidigungsminister Israel Katz am Donnerstag gesagt hatte. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe Anfang April kommen die BemÃ¼hungen zur Beendigung des Konflikts nicht voran. Zwei Monate nach Beginn des Iran-Kriegs wÃ¤chst damit die Sorge vor einer erneuten Eskalation des Konflikts.



US-PrÃ¤sident Trump hatte am Freitag einen neuen Verhandlungsvorschlag aus dem Iran zurÃ¼ckgewiesen. "Im Moment bin ich nicht zufrieden mit ihrem Angebot", sagte er vor Journalisten. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna hatte berichtet, der Vorschlag sei an den Vermittler Pakistan Ã¼bermittelt worden. Details wurden nicht genannt. Teheran hatte in dieser Woche bereits einen Vorschlag unterbreitet, den Trump ablehnte.



Trump betonte, dass die FÃ¼hrung in Teheran "uneinig" sei und sich nicht auf eine Strategie zur Beendigung des Kriegs einigen kÃ¶nne. Er wÃ¼rde es vorziehen, den Iran nicht "ein fÃ¼r alle Mal dem Erdboden gleichmachen" zu mÃ¼ssen, sagte er. Eine Wiederaufnahme des Krieges bleibe jedoch "eine Option".Â



Kurz vor Ende einer Frist im US-Kongress zum Iran-Krieg bezeichnete Trump "die am 28. Februar begonnenen Kampfhandlungen" gegen die Islamische Republik fÃ¼r "beendet". Der PrÃ¤sident Ã¤uÃŸerte sich in einem Schreiben an den MehrheitsfÃ¼hrer der Republikaner im ReprÃ¤sentantenhaus, Mike Johnson, und den amtierenden PrÃ¤sidenten des Senats, Chuck Grassley.Â



Der US-PrÃ¤sident muss die Genehmigung des Kongresses einholen, um einen Konflikt Ã¼ber 60 Tage hinaus zu verlÃ¤ngern. Ohne Genehmigung ist die US-Regierung einem Gesetz zufolge verpflichtet, den Einsatz zu beenden.Â Die US-Regierung hielt eine Genehmigung jedoch nicht fÃ¼r nÃ¶tig: Ein ranghoher Regierungsvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, im Sinne des Gesetzes wÃ¼rden die KÃ¤mpfe als beendet betrachtet.



Darauf verwies auch Trump in seinem Schreiben: Er habe am 7. April eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe angeordnet, die "seitdem verlÃ¤ngert" worden sei. "Seit dem 7. April 2026 gab es keinen Schusswechsel zwischen den StreitkrÃ¤ften der Vereinigten Staaten und dem Iran", fÃ¼hrte er aus.



Der US-FlugzeugtrÃ¤ger "USS Gerald R. Ford" verlieÃŸ derweil die Golfregion, nachdem er zuvor an MilitÃ¤reinsÃ¤tzen gegen den Iran teilgenommen hatte, wie ein US-Beamter am Freitag mitteilte. Damit seien mit der "USS Abraham Lincoln" und der "USS George Bush" noch zwei US-FlugzeugtrÃ¤ger in der Region.Â Der weltweit grÃ¶ÃŸte FlugzeugtrÃ¤ger "USS Gerald R. Ford" ist seit zehn Monaten auf See. Mitte MÃ¤rz war auf dem Schiff ein Feuer ausgebrochen, bei dem zwei Matrosen verletzt wurden.



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion. Das iranische MilitÃ¤r sperrte zudem die fÃ¼r die Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransporte wichtige StraÃŸe von Hormus weitgehend, der Ã–lpreis stieg dadurch steil an. Die USA wiederum blockieren iranische HÃ¤fen.



"Wir sind wie Piraten" sagte Trump am Freitag bei einer Kundgebung in Florida, als er das Vorgehen der US-Marine beschrieb, die im Zuge der Hafenblockade ein Schiff aufbrachte. "Wir haben die Ladung, das Ã–l Ã¼bernommen", sagte Trump vor jubelnden AnhÃ¤ngern. "Es ist ein sehr ertragreiches GeschÃ¤ft."Â



Die USA verhÃ¤ngten am Freitag zudem neue Sanktionen gegen drei iranische Devisenhandelsunternehmen. Das US-Finanzministerium warnte zudem SchiffseigentÃ¼mer davor, der iranischen Regierung eine "Maut" fÃ¼r die Passage durch die StraÃŸe von Hormus zu zahlen. Dies kÃ¶nne ebenfalls Sanktionen nach sich ziehen, hieÃŸ es.