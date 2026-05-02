GrÃ¼nen-Chefin kritisiert Merz wegen US-Truppenabzug

Friedrich Merz am 29.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Parteichefin Franziska Brantner warnt angesichts des angekÃ¼ndigten Teilabzugs der US-Truppen davor, auÃŸenpolitisch auf US-PrÃ¤sident Donald Trump zu vertrauen.



Der angekÃ¼ndigte Abzug von US-Truppen aus Deutschland zeige, wie gefÃ¤hrlich es sei, sich in Verteidigungsfragen auf Trump zu verlassen, sagte Brantner dem Nachrichtenportal T-Online. Sie sieht dabei auch eine FÃ¼hrungsschwÃ¤che bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).



Statt klarer Antworten liefere Kanzler Merz nur ein Hin und Her und ein ZÃ¶gern - sowohl gegenÃ¼ber Washington als auch in Europa. Sie fordert: Deutschland brauche jetzt einen "eindeutigen Kurs: mehr europÃ¤ische Zusammenarbeit und den entschlossenen Aufbau einer gemeinsamen europÃ¤ischen Verteidigung".

