Finanzen

Miersch kritisiert Blockadehaltung der Union bei Steuerreform

  • dts - 30. April 2026, 12:28 Uhr
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Matthias Miersch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat die sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten in einem Brief zur Geschlossenheit und zu klarer Kante in Gerechtigkeitsfragen aufgefordert. Das berichtet das Nachrichtenportal T-online.

Nach einem Jahr "intensiver Arbeit" in der schwarz-roten Koalition resÃ¼miert er: "Der Druck, unter dem wir alle stehen, ist gewaltig". Der SPD-Fraktionschef schreibt von Erfolgen, die sich sehen lassen kÃ¶nnten, aber auch von "Momenten, in denen wir alle gespÃ¼rt haben, wie viel uns diese Koalition abverlangt". Die SPD sei die Koalition auch eingegangen, weil eine Regierung der demokratischen Mitte einer Regierung mit Radikalen immer vorzuziehen sei. "Wir wussten um die Schwierigkeiten. Wir kannten sie aus den letzten groÃŸen Koalitionen."

Trotz dieser Widrigkeiten glaube er, dass die Regierung erfolgreich sein kÃ¶nne. Miersch nennt etwa das 500-Milliarden-Euro-SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t, das Tariftreuegesetz und die Sportmilliarde fÃ¼r die dringend notwendige Modernisierung von Sportanlagen. Das sei "der konkrete Beweis dafÃ¼r, dass wir VerÃ¤nderungen beschlieÃŸen kÃ¶nnen, die das Land Ã¼ber Jahrzehnte hinweg positiv verÃ¤ndern".

Zugleich rÃ¤umt der SPD-Fraktionschef ein, wie sehr das Ã¶ffentliche Bild der schwarz-roten Koalition gelitten hat. Nach einem Jahr Schwarz-Rot sei bei vielen BÃ¼rgern ein anderer Eindruck entstanden: "Streit nicht der Sache wegen hat leider viel zu oft den Diskurs bestimmt. Damit verlieren wir den Vertrauensvorschuss, den diese Regierung bekommen hat." Die Menschen erwarteten jetzt Verbesserungen beim Sozialstaat, dem Gesundheitssystem, bei Bildung, Wirtschaft und einer fairen Lastenverteilung. Die groÃŸen Reformvorhaben in den kommenden Wochen und Monaten seien eine "weitere BewÃ¤hrungsprobe fÃ¼r unser Land".

Bei der Reform der Einkommensteuer erhÃ¶ht er den Druck auf CDU/CSU. "Die strikte Blockadehaltung der Union bei der stÃ¤rkeren Beteiligung hoher Einkommen und VermÃ¶gen am Gemeinwohl ist keine angemessene Antwort in der heutigen Zeit." Eine Minderheit der Gesellschaft profitiere vom Wachstum oder sogar von Krisen, wÃ¤hrend die Belastung fÃ¼r viele Familien steige. Immer mehr Menschen hÃ¤tten das GefÃ¼hl, dass die Regeln nicht mehr fÃ¼r alle gleich gelten. Das sei ein Grund fÃ¼r das "Erstarken von Radikalen auf Kosten der politischen Mitte".

Miersch appelliert an die SPD-Abgeordneten, geschlossen zu bleiben und Kompromisse zu ermÃ¶glichen: Radikale und Lobbyisten der Superreichen wollten den Sozialstaat schreddern und den Staat zurÃ¼ckdrÃ¤ngen. "Wenn wir uns gegenseitig blockieren oder Ã¶ffentlich zerreden, was wir beschlieÃŸen, liefern wir ihnen die Argumente." Dann wachse die Frustration, dann wachsen die Pole. "Kompromisse erfordern Mut und einen geraden RÃ¼cken. Wer sie mit Ãœberzeugung vertritt, zeigt StÃ¤rke."

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