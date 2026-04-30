Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD wirft Bildungsministerin Karin Prien (CDU) vor, sich bei der geplanten Neuausrichtung des Programms "Demokratie leben" nicht an den Koalitionsvertrag zu halten.
"Vor dem Hintergrund der aktuellen Ã„uÃŸerungen der Ministerin erwecken die geplanten Einschnitte beim Programm `Demokratie leben` zunehmend den Eindruck einer VergeltungsmaÃŸnahme gegen unbequeme zivilgesellschaftliche Akteure", sagte der zustÃ¤ndige Berichterstatter der SPD-Fraktion, Felix DÃ¶ring dem "Focus". "Das ist mit unserem VerstÃ¤ndnis von demokratischer Kultur nicht vereinbar."
Bezogen auf die deutschlandweiten Proteste gegen die CDU im vergangenen Jahr sagte DÃ¶ring, es sei richtig und wichtig, dass zivilgesellschaftliche Akteure klar Stellung bezogen hÃ¤tten, als die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag eine Mehrheit unter Einbeziehung der AfD gesucht und gefunden habe. Kritik aus der Zivilgesellschaft sei Ausdruck einer lebendigen Demokratie und dÃ¼rfe nicht delegitimiert werden.
DÃ¶ring erinnerte an den Koalitionsvertrag. "Wer zentrale SÃ¤ulen dieses Programms infrage stellt oder streichen will, hÃ¤tte das im Rahmen der Koalitionsverhandlungen einbringen mÃ¼ssen", sagte er. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Ministerin FachkrÃ¤fte in den Programmen pauschal als links bezeichne, anstatt ihre fachliche und professionelle Arbeit angemessen zu wÃ¼rdigen.
Finanzen
SPD wirft Prien Vergeltung gegen zivilgesellschaftliche Akteure vor
- dts - 30. April 2026, 19:01 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD wirft Bildungsministerin Karin Prien (CDU) vor, sich bei der geplanten Neuausrichtung des Programms "Demokratie leben" nicht an den Koalitionsvertrag zu halten.
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