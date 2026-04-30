Finanzen

SPD wirft Prien Vergeltung gegen zivilgesellschaftliche Akteure vor

  • dts - 30. April 2026, 19:01 Uhr
Bild vergrößern: SPD wirft Prien Vergeltung gegen zivilgesellschaftliche Akteure vor
Karin Prien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD wirft Bildungsministerin Karin Prien (CDU) vor, sich bei der geplanten Neuausrichtung des Programms "Demokratie leben" nicht an den Koalitionsvertrag zu halten.

"Vor dem Hintergrund der aktuellen Ã„uÃŸerungen der Ministerin erwecken die geplanten Einschnitte beim Programm `Demokratie leben` zunehmend den Eindruck einer VergeltungsmaÃŸnahme gegen unbequeme zivilgesellschaftliche Akteure", sagte der zustÃ¤ndige Berichterstatter der SPD-Fraktion, Felix DÃ¶ring dem "Focus". "Das ist mit unserem VerstÃ¤ndnis von demokratischer Kultur nicht vereinbar."

Bezogen auf die deutschlandweiten Proteste gegen die CDU im vergangenen Jahr sagte DÃ¶ring, es sei richtig und wichtig, dass zivilgesellschaftliche Akteure klar Stellung bezogen hÃ¤tten, als die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag eine Mehrheit unter Einbeziehung der AfD gesucht und gefunden habe. Kritik aus der Zivilgesellschaft sei Ausdruck einer lebendigen Demokratie und dÃ¼rfe nicht delegitimiert werden.

DÃ¶ring erinnerte an den Koalitionsvertrag. "Wer zentrale SÃ¤ulen dieses Programms infrage stellt oder streichen will, hÃ¤tte das im Rahmen der Koalitionsverhandlungen einbringen mÃ¼ssen", sagte er. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Ministerin FachkrÃ¤fte in den Programmen pauschal als links bezeichne, anstatt ihre fachliche und professionelle Arbeit angemessen zu wÃ¼rdigen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Union reagiert zurÃ¼ckhaltend auf SPD-VorstoÃŸ zu DiÃ¤tenverzicht
    Union reagiert zurÃ¼ckhaltend auf SPD-VorstoÃŸ zu DiÃ¤tenverzicht

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion hat zurÃ¼ckhaltend auf den VorstoÃŸ der SPD reagiert, in diesem Jahr auf eine DiÃ¤tenerhÃ¶hung im Bundestag zu verzichten.

    Mehr
    Wirtschaftsrat der CDU will Einkommenssteuerreform noch 2026
    Wirtschaftsrat der CDU will Einkommenssteuerreform noch 2026

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-nahe Interessensverband Wirtschaftsrat der CDU hat die Bundesregierung aufgefordert, die geplante Reform der Einkommenssteuer

    Mehr
    Dobrindt beklagt NervositÃ¤t und mangelnden Fortschritt in Koalition
    Dobrindt beklagt NervositÃ¤t und mangelnden Fortschritt in Koalition

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) beklagt wachsende NervositÃ¤t in der Bundesregierung und warnt vor einem Abrutschen in Stildebatten.

    Mehr
    Tankrabatt: VerbraucherschÃ¼tzer nehmen Kartellamt in die Pflicht
    Tankrabatt: VerbraucherschÃ¼tzer nehmen Kartellamt in die Pflicht
    EU verbietet Blei in gÃ¤ngigen AngelkÃ¶dern
    EU verbietet Blei in gÃ¤ngigen AngelkÃ¶dern
    EZB sieht steigende Inflationsrisiken - aber noch keinen Bedarf fÃ¼r Zinsschritte
    EZB sieht steigende Inflationsrisiken - aber noch keinen Bedarf fÃ¼r Zinsschritte
    Portal: Balkonkraftwerke rechnen sich deutlich schneller als vor fÃ¼nf Jahren
    Portal: Balkonkraftwerke rechnen sich deutlich schneller als vor fÃ¼nf Jahren
    US-Kongress bewilligt Haushalt fÃ¼r Heimatschutzministerium - Teil-Shutdown beendet
    US-Kongress bewilligt Haushalt fÃ¼r Heimatschutzministerium - Teil-Shutdown beendet
    Mietenpaket: Vermieter erwÃ¤gen Verkauf von Wohnraum
    Mietenpaket: Vermieter erwÃ¤gen Verkauf von Wohnraum
    Zugsicherungssystem ETCS auf gesamter Riedbahn in Betrieb genommen
    Zugsicherungssystem ETCS auf gesamter Riedbahn in Betrieb genommen
    Myanmars PrÃ¤sident wandelt Strafe inhaftierter Suu Kyi in Hausarrest um
    Myanmars PrÃ¤sident wandelt Strafe inhaftierter Suu Kyi in Hausarrest um
    Von Stetten wirft SPD Blockadehaltung vor
    Von Stetten wirft SPD Blockadehaltung vor
    US-Wirtschaft legt zu Jahresbeginn zwei Prozent zu - BIP unter Erwartungen
    US-Wirtschaft legt zu Jahresbeginn zwei Prozent zu - BIP unter Erwartungen

    Top Meldungen

    EZB hÃ¤lt an Zinspause weiter fest
    EZB hÃ¤lt an Zinspause weiter fest

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die Zinspause erneut verlÃ¤ngert und ihren Leitzins bei 2,0 Prozent belassen. Das teilte die

    Mehr
    Wirtschaftsrat der CDU kritisiert FÃ¼hrungsschwÃ¤che von Merz
    Wirtschaftsrat der CDU kritisiert FÃ¼hrungsschwÃ¤che von Merz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Astrid Hamker, die PrÃ¤sidentin des Wirtschaftsrats der CDU, fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz mehr FÃ¼hrung. "Von einem Bundeskanzler

    Mehr
    Miersch kritisiert Blockadehaltung der Union bei Steuerreform
    Miersch kritisiert Blockadehaltung der Union bei Steuerreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat die sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten in einem Brief zur Geschlossenheit und zu klarer Kante in

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts