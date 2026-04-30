US-Kongress bewilligt Haushalt fÃ¼r Heimatschutzministerium - Teil-Shutdown beendet

Das US-Kapitol in Washington

Der US-Kongress hat den grÃ¶ÃŸten Teil des Haushalts fÃ¼r das Heimatschutzministerium bewilligt und damit einem 75-tÃ¤gigen Teil-Shutdown der Regierung ein Ende gesetzt. Das Gesetz sieht kein zusÃ¤tzliches Geld fÃ¼r die dem Ministerium unterstellten BehÃ¶rden fÃ¼r Einwanderung und Grenzschutz vor.

Der US-Kongress hat den grÃ¶ÃŸten Teil des Haushalts fÃ¼r das Heimatschutzministerium bewilligt und damit einem 75-tÃ¤gigen Teil-Shutdown der Regierung ein Ende gesetzt. Das US-ReprÃ¤sentantenhaus stimmte am Donnerstag wenige Stunden vor Ablauf einer Frist fÃ¼r ein Haushaltsgesetz, das zuvor bereits den Senat passiert hatte. Es muss nun von US-PrÃ¤sident Donald Trump unterschrieben werden.Â



GemÃ¤ÃŸ dem Gesetz werden BehÃ¶rden wie die BundesbehÃ¶rde fÃ¼r Katastrophenschutz (Fema), die KÃ¼stenwache, die fÃ¼r die Sicherheitskontrollen an FlughÃ¤fen zustÃ¤ndige BehÃ¶rde fÃ¼r Transportsicherheit (TSA) und der fÃ¼r den Schutz des PrÃ¤sidenten zustÃ¤ndige Secret Service wieder ihre normale Finanzierung erhalten.



Das Gesetz sieht jedoch kein zusÃ¤tzliches Geld fÃ¼r die ebenfalls dem Heimatschutzministerium unterstellten, umstrittenen BehÃ¶rden fÃ¼r Einwanderung und Grenzschutz vor. Der politische Streit, der den Stillstand ausgelÃ¶st hatte, bleibt damit weiterhin ungelÃ¶st.



Die Finanzierung wichtiger BehÃ¶rden des Heimatschutzministeriums ist nun bis zum Ende des Haushaltsjahres am 30. September gesichert. Heimatschutzminister Markwayne Mullin hatte vor der Abstimmung gewarnt, dass die zur Deckung der GehÃ¤lter verwendeten Notfallmittel bald aufgebraucht seien. Der Teil-Schutdown legte wichtige BehÃ¶rden Ã¼ber zwei Monate lang lahm, die GehÃ¤lter der betroffenen Beamten wurden eingefroren.



Die oppositionellen Demokraten hatten nach der TÃ¶tung zweier US-BÃ¼rger bei Protesten gegen die EinwanderungsbehÃ¶rde ICE in der GroÃŸstadt Minneapolis im Januar schÃ¤rfere Auflagen fÃ¼r die EinsatzkrÃ¤fte gefordert, unter anderem ein Maskenverbot. Die Republikaner wiesen diese Forderungen zurÃ¼ck. Stattdessen drangen sie auf eine vollstÃ¤ndige Finanzierung der BehÃ¶rden ohne neue Bedingungen.Â