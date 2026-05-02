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Pistorius: US-TruppenprÃ¤senz in Europa bleibt in beidseitigem Interesse

  • AFP - 2. Mai 2026, 10:36 Uhr
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Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD)
Bild: AFP

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat mit Blick auf den von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten Truppenabzug das beidseitige Interesse an der weiteren Stationierung des US-MilitÃ¤rs betont.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat mit Blick auf den von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten Truppenabzug das beidseitige Interesse an der weiteren Stationierung des US-MilitÃ¤rs betont. "Die PrÃ¤senz amerikanischer Soldaten in Europa und besonders in Deutschland ist in unserem Interesse und im Interesse der USA", sagte Pistorius laut Angaben des Verteidigungsministeriums in Berlin vom Samstagmorgen. Eine gewisse Truppenreduzierung sei allerdings ohnehin erwartet worden.

"Dass die USA Truppen aus Europa und auch aus Deutschland abziehen wÃ¼rden, war absehbar", sagte Pistorius. Die Rede sei nun von 5000 US-Soldatinnen und Soldaten von insgesamt fast 40.000, die aktuell in Deutschland stationiert seien. Die intensive militÃ¤rische Kooperation mit den USA gehe aber weiter.

"Mit den Amerikanern arbeiten wir eng zusammen, in Ramstein, in GrafenwÃ¶hr, in Frankfurt und anderswo, fÃ¼r Frieden und Sicherheit in Europa, fÃ¼r die Ukraine und zur gemeinsamen Abschreckung", betonte Pistorius. "Die USA bÃ¼ndeln hier aber auch andere militÃ¤rische Funktionen, etwa fÃ¼r ihre sicherheitspolitischen Interessen in Afrika und im Mittleren Osten."

Der Bundesverteidigungsminister stellte aber auch erneut klar: "Wir mÃ¼ssen innerhalb der Nato europÃ¤ischer werden, um transatlantisch bleiben zu kÃ¶nnen." Die europÃ¤ischen Nato-Staaten mÃ¼ssten "mehr Verantwortung fÃ¼r unsere Sicherheit Ã¼bernehmen". Deutschland sei hier auch auf einem guten Weg: "Unsere Bundeswehr wird grÃ¶ÃŸer, wir beschaffen schneller mehr Material und setzen dabei auf Innovationen, und wir bauen mehr Infrastruktur." Das kÃ¼nftige Vorgehen soll eng mit den VerbÃ¼ndeten abgestimmt werden, insbesondere mit GroÃŸbritannien, Frankreich, Polen und Italien.

Trump hatte am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social erklÃ¤rt: "Die USA prÃ¼fen und evaluieren derzeit eine mÃ¶gliche Verringerung der TruppenprÃ¤senz in Deutschland." Eine Entscheidung darÃ¼ber solle "in KÃ¼rze getroffen werden". Trump verband dies mit Kritik an der Bundesregierung wegen deren Haltung zum Iran-Krieg. Vor Pistorius hatte sich auch BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) gelassen zu den AnkÃ¼ndigungen Trumps geÃ¤uÃŸert.

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