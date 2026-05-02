Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Thomas RÃ¶wekamp (CDU), hat angesichts der US-AnkÃ¼ndigung eines Truppenabzugs von 5.000 Soldaten zu Gelassenheit aufgerufen und zugleich von einem Weckruf gesprochen.
"Sicherheitspartnerschaft ist kein Deal und die Nato kein Basar. Deshalb sind die dauernden Provokationen des amerikanischen PrÃ¤sidenten inakzeptabel", sagte RÃ¶wekamp der "Rheinischen Post". Ein mÃ¶glicher Abzug von US-Truppen in der angekÃ¼ndigten GrÃ¶ÃŸenordnung aus Deutschland sei jedoch kein Grund zur Panik, aber ein weiterer Weckruf, so der CDU-Verteidigungspolitiker.
"FÃ¼r Deutschland bedeutet das vor allem mehr Verantwortung. Wir sollten uns davon nicht irritieren lassen, sondern unsere eigenen FÃ¤higkeiten entschlossen stÃ¤rken", so RÃ¶wekamp. Europa mÃ¼sse sicherheitspolitisch auf eigenen Beinen stehen - diesen Kurs habe man eingeschlagen. Deutschland Ã¼bernehme diese Verantwortung und werde die konventionellen US-FÃ¤higkeiten schrittweise und mit den europÃ¤ischen Nato-Partnern Ã¼bernehmen, sagte RÃ¶wekamp.
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RÃ¶wekamp: US-Truppenabzug ist Weckruf fÃ¼r Deutschland
- dts - 2. Mai 2026, 10:53 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Thomas RÃ¶wekamp (CDU), hat angesichts der US-AnkÃ¼ndigung eines Truppenabzugs von 5.000 Soldaten zu Gelassenheit aufgerufen und zugleich von einem Weckruf gesprochen.
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