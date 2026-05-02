Nach US-Staatsbesuch: KÃ¶nig Charles III. besucht britisches Ãœberseegebiet Bermuda

KÃ¶nig Charles III. bei seinem Besuch auf Bermuda

GroÃŸbritanniens KÃ¶nig Charles III. hat nach seinem Staatsbesuch in den USA einen Tag auf dem britischen Ãœberseegebiet Bermuda verbracht. Es tue ihm 'furchtbar leid, dass es so lange gedauert hat', sagte er bei einem Empfang in Bermudas Hauptstadt Hamilton.

GroÃŸbritanniens KÃ¶nig Charles III. hat nach seinem Staatsbesuch in den USA das britische Ãœberseegebiet Bermuda besucht. Es sei "das erste Mal in der 400-jÃ¤hrigen Geschichte Bermudas, dass die Inseln tatsÃ¤chlich einen regierenden KÃ¶nig empfangen haben", sagte Charles am Freitag (Ortszeit) bei einem Empfang in Bermudas Hauptstadt Hamilton. "Es tut mir also furchtbar leid, dass es so lange gedauert hat."



Charles besuchte die Inselgruppe im Atlantik ohne seine Ehefrau, KÃ¶nigin Camilla, die ihn zuvor bei seinem US-Besuch begleitet hatte. Das britische Staatsoberhaupt wurde am Morgen wurde vor der St. Peter's Church in St. George's, der ersten englischen Siedlung in dem britischen Ãœberseegebiet, von einer begeisterten Menschenmenge empfangen.



Der Monarch besichtigte zudem eine Museumsausstellung zur unrÃ¼hmlichen Geschichte des Sklavenhandels und sah sich eine Tanzdarbietung an, deren folkloristische KostÃ¼me bis in jene Epoche zurÃ¼ckreichten. AuÃŸerdem besichtigte Charles, der sich seit mehr als 50 Jahren fÃ¼r Umwelt- und Naturschutz einsetzt, eine fÃ¼r ihr besonderes Ã–kosystem bekannte Insel. Am Samstag wollte Charles nach GroÃŸbritannien zurÃ¼ckkehren.



Bei seinem viertÃ¤gigen Staatsbesuch in den USA war der britische KÃ¶nig mit US-PrÃ¤sident Donald Trump zusammengetroffen. Die Beziehungen zwischen London und Washington sind derzeit angespannt.



HÃ¶hepunkt der Reise war Charles' Rede vor dem US-Kongress am Dienstag gewesen. Sein Auftritt war die erste Rede eines britischen Monarchen vor dem Kongress seit einer Ansprache seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. im Jahr 1991. Die Ansprache wurde von den Abgeordneten mit stehenden Ovationen gefeiert. Charles sprach zahlreiche heikle Themen an, darunter den Kampf gegen den Klimawandel, die UnterstÃ¼tzung der Ukraine und die Bedeutung der Nato.