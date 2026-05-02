Berliner Stromausfall: Feuerwehrprotokoll zeigt zahlreiche NotfÃ¤lle

Rettungswagen der Johanniter im Einsatz bei Nacht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Berliner Blackout Anfang Januar hat mehrere Menschen in akute Lebensgefahr gebracht. Das geht aus dem vollstÃ¤ndigen Einsatzprotokoll der Berliner Feuerwehr hervor, Ã¼ber das der Podcast "104 Stunden Blackout" des "Tagesspiegels" ausgewertet hat.



Demnach musste die Feuerwehr in 40 FÃ¤llen ausrÃ¼cken, weil Patienten auf SauerstoffgerÃ¤te angewiesen waren. In einem Viertel dieser EinsÃ¤tze war die Lage so ernst, dass ein Notarzt alarmiert wurde. ZwÃ¶lf EinsÃ¤tze liefen unter dem Einsatzstichwort "RD1NC", der hÃ¶chsten Dringlichkeitsstufe - zwei davon bei Patienten, die kÃ¼nstlich beatmet werden. In der Liste der insgesamt 416 EinsÃ¤tze wÃ¤hrend des Stromausfalls befinden sich auÃŸerdem drei Reanimationen.



Die Stromversorgung in Steglitz-Zehlendorf war nach einem mutmaÃŸlich linksextrem motivierten Brandanschlag Anfang Januar fÃ¼r 104 Stunden ausgefallen. Rund 100.000 Menschen waren bis zu fÃ¼nf Tage betroffen und saÃŸen im Kalten und Dunkeln.

