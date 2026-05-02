UNHCR: 1,6 Millionen Syrer seit Assad-Sturz zurÃ¼ckgekehrt

Syrer in Deutschland feiern den Sturz von Assad in Syrien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Seit dem Sturz des Assad-Regimes am 8. Dezember 2024 sind laut dem UNHCR bereits 1,614 Millionen FlÃ¼chtlinge nach Syrien zurÃ¼ckgekehrt. Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die FlÃ¼chtlingsorganisation der Vereinten Nationen.



Demnach kehrten aus der TÃ¼rkei 634.000, aus dem Libanon 621.000 und aus Jordanien 284.000 Syrer bis zum Stand 16. April 2026 in ihr Heimatland zurÃ¼ck. In der UNHCR-Liste wird die Bundesrepublik nicht separat genannt, sondern in einer Gruppe "Sonstige LÃ¤nder" mit insgesamt rund 6.100 RÃ¼ckkehrern gefÃ¼hrt.



Um in Deutschland die Grundlage fÃ¼r eine umfangreiche RÃ¼ckkehr von Syrern zu schaffen, mÃ¼ssten zunÃ¤chst einige Teilgruppen, fÃ¼r die eine geringe GefÃ¤hrdung in dem immer noch instabilen Herkunftsland angenommen wird, den sogenannten WiderrufsprÃ¼fungen unterzogen werden. Mit diesen stellt das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf) fest, ob ein anerkannter Asylbewerber noch den in der Vergangenheit erhaltenen Schutztitel benÃ¶tigt oder nicht. Doch bislang hat das Bamf noch nicht mit den PrÃ¼fungen begonnen, wie das Amt der "Welt am Sonntag" bestÃ¤tigte. Wie seit vielen Jahren finden sie demnach lediglich "anlassbezogen" statt, also bei unerlaubten Heimreisen oder schweren Straftaten.



Das Bamf argumentiert: FÃ¼r die "Widerrufsverfahren ist erforderlich, dass die VerÃ¤nderung der Lage im Herkunftsland erheblich ist und nicht nur vorÃ¼bergehend, sondern dauerhaft stattfindet". Dieses Kriterium kÃ¶nne "erst nach Ablauf einer gewissen Zeit und nach Verstetigung der VerhÃ¤ltnisse" festgestellt werden. Im jÃ¼ngsten LÃ¤nderreport des Amtes vom November wird zwar "seit dem Regierungswechsel tendenziell ein stetiger AbwÃ¤rtstrend der Gesamtzahl an KonfliktvorfÃ¤llen" und dadurch GetÃ¶teten festgestellt, doch sei die "wirtschaftliche und humanitÃ¤re Lage in Syrien weiterhin desolat". Auf Anfrage teilte das Bamf mit: "Wann die Lage vor Ort eine Ausweitung der WiderrufsprÃ¼fungen zulÃ¤sst, lÃ¤sst sich nicht prognostizieren."



FÃ¼r den innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, ist der "Schutzanspruch fÃ¼r viele FlÃ¼chtlinge aus Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes entfallen". Weil eine RÃ¼ckkehr fÃ¼r viele FlÃ¼chtlinge wieder sicher mÃ¶glich sei, forderte der CDU-Politiker die Regierung auf: "Deshalb mÃ¼ssen die systematischen WiderrufsprÃ¼fungen alsbald beginnen. Und zwar zunÃ¤chst bei jungen, alleinstehenden und sunnitischen MÃ¤nnern, die BÃ¼rgergeld beziehen oder erst seit kÃ¼rzerer Zeit in Deutschland sind." Dazu benÃ¶tige es kein neues Gesetz, es sei eine "Angelegenheit des laufenden Regierungshandelns", sagte Throm der "Welt am Sonntag".



Der Koalitionspartner SPD ist zurÃ¼ckhaltend. Sebastian Fiedler, ihr Obmann im Bundestags-Innenausschuss, sagte der "Welt am Sonntag": "Die Aufnahme der WiderrufsprÃ¼fungen hat fÃ¼r uns nicht PrioritÃ¤t Nummer 1. Zuerst mÃ¼ssen wir es schaffen, die StraftÃ¤ter zurÃ¼ckzubekommen, da ist noch viel zu tun. Ich bin skeptisch, dass im Bamf die personelle KapazitÃ¤t besteht, die Schutztitel sehr vieler Syrer neu zu Ã¼berprÃ¼fen. Niemand glaubt, dass Hunderttausende zur RÃ¼ckkehr verpflichtet werden kÃ¶nnen, unser Fokus liegt auf der UnterstÃ¼tzung freiwilliger RÃ¼ckkehr."

