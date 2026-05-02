DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der angekÃ¼ndigte Abzug von 5.000 US-Soldaten aus Deutschland ist nach EinschÃ¤tzung des Unions-AuÃŸenpolitikers Peter Beyer (CDU) keine Reaktion auf den Streit zwischen Kanzler Friedrich Merz (CDU) und US-PrÃ¤sident Donald Trump.
Beyer sagte der "Rheinischen Post": "Das jetzt als eine Art Bestrafungsaktion gegen Deutschland oder gar gegen Friedrich Merz einzustufen, ist vÃ¶llig falsch. Das sind lÃ¤ngerfristige PlÃ¤ne."
Ein Abzug von US-Soldaten aus Europa, insbesondere aus Deutschland, habe lange im Raum gestanden, ergÃ¤nzte der frÃ¼here Koordinator der transatlantischen Zusammenarbeit. Nicht nur Trump, sondern mehrere US-PrÃ¤sidenten hÃ¤tten aus verschiedenen GrÃ¼nden eine Verlegung von US-Truppen aus und in Europa erwogen. "Das hat etwas mit verÃ¤nderten geopolitischen RealitÃ¤ten und Interessen zu tun", sagte Beyer.
Deutschland werde die Reduzierung insgesamt kaum spÃ¼ren. Gleichzeitig dÃ¼rfe man sich nicht beklagen. Stattdessen mÃ¼sse man den USA danken, "endlich selbst in der RealitÃ¤t ankommen und noch rascher in den Aufbau einer modernen Sicherheitsinfrastruktur investieren", so der CDU-Politiker.
Brennpunkte
CDU-AuÃŸenpolitiker: US-Truppenabzug keine Bestrafung fÃ¼r Merz
- dts - 2. Mai 2026, 09:35 Uhr
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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der angekÃ¼ndigte Abzug von 5.000 US-Soldaten aus Deutschland ist nach EinschÃ¤tzung des Unions-AuÃŸenpolitikers Peter Beyer (CDU) keine Reaktion auf den Streit zwischen Kanzler Friedrich Merz (CDU) und US-PrÃ¤sident Donald Trump.
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