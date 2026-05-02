Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen fordern eine europÃ¤isch koordinierte Antwort auf die AnkÃ¼ndigung der USA, 5.000 Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen.
Die sicherheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Sara Nanni, sagte der "Rheinischen Post": "Ich hoffe sehr, der Bundeskanzler verbringt den Tag heute am Telefon mit Paris, Madrid, London und Rom. Ob der AnkÃ¼ndigung Trumps Taten folgen, wird man sehen mÃ¼ssen."
Nun mÃ¼sse man zeigen, wo und wie die USA auch von Europa abhÃ¤ngig seien bei der Durchsetzung ihrer Interessen. Nanni ergÃ¤nzte: "Das kÃ¶nnte so einen Zocker wie Trump vielleicht dazu bringen, weniger hoch zu pokern."
Nanni kritisierte Kanzler Friedrich Merz (CDU) und bescheinigte ihm ein Hin und Her zwischen NÃ¤he und Distanz zum US-PrÃ¤sidenten. Es sei aber noch nicht zu spÃ¤t fÃ¼r einen Kurswechsel. "Am besten europÃ¤isch koordiniert", sagte die Verteidigungspolitikerin.
Brennpunkte
GrÃ¼ne fordern europÃ¤ische Antwort auf US-Truppenabzug
- dts - 2. Mai 2026, 09:39 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen fordern eine europÃ¤isch koordinierte Antwort auf die AnkÃ¼ndigung der USA, 5.000 Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen.
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