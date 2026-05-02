USA wollen 5.000 Soldaten aus Deutschland abziehen

Pentagon (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat den Abzug von rund 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet.



Der Abzug soll innerhalb der nÃ¤chsten sechs bis zwÃ¶lf Monate abgeschlossen sein, wie das Pentagon mitteilte. Die Entscheidung folge auf eine grÃ¼ndliche ÃœberprÃ¼fung der US-TruppenprÃ¤senz in Europa und trage den Anforderungen der Einsatzgebiete sowie den Bedingungen vor Ort Rechnung, hieÃŸ es weiter.



Derzeit sind mehr als 35.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert, mehr als in jedem anderen europÃ¤ischen Land. Die USA unterhalten in Deutschland rund 20 militÃ¤rische Einrichtungen, darunter das US-Oberkommando fÃ¼r Europa in Stuttgart und den LuftwaffenstÃ¼tzpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Diese Standorte sind von groÃŸer Bedeutung fÃ¼r die weltweiten EinsÃ¤tze der US-StreitkrÃ¤fte.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte zuvor mit einem Truppenabzug aus Deutschland gedroht, mÃ¶glicherweise aus VerÃ¤rgerung Ã¼ber die Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an der US-Politik im Iran-Krieg. Trump kritisierte Merz scharf und forderte ihn auf, sich stÃ¤rker auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu konzentrieren. Neben Deutschland drohte Trump auch Spanien und Italien mit einem Abzug von US-Truppen.

