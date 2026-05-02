Brennpunkte

USA wollen 5.000 Soldaten aus Deutschland abziehen

  • dts - 2. Mai 2026, 08:19 Uhr
Bild vergrößern: USA wollen 5.000 Soldaten aus Deutschland abziehen
Pentagon (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat den Abzug von rund 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet.

Der Abzug soll innerhalb der nÃ¤chsten sechs bis zwÃ¶lf Monate abgeschlossen sein, wie das Pentagon mitteilte. Die Entscheidung folge auf eine grÃ¼ndliche ÃœberprÃ¼fung der US-TruppenprÃ¤senz in Europa und trage den Anforderungen der Einsatzgebiete sowie den Bedingungen vor Ort Rechnung, hieÃŸ es weiter.

Derzeit sind mehr als 35.000 US-Soldaten in Deutschland stationiert, mehr als in jedem anderen europÃ¤ischen Land. Die USA unterhalten in Deutschland rund 20 militÃ¤rische Einrichtungen, darunter das US-Oberkommando fÃ¼r Europa in Stuttgart und den LuftwaffenstÃ¼tzpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Diese Standorte sind von groÃŸer Bedeutung fÃ¼r die weltweiten EinsÃ¤tze der US-StreitkrÃ¤fte.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte zuvor mit einem Truppenabzug aus Deutschland gedroht, mÃ¶glicherweise aus VerÃ¤rgerung Ã¼ber die Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an der US-Politik im Iran-Krieg. Trump kritisierte Merz scharf und forderte ihn auf, sich stÃ¤rker auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu konzentrieren. Neben Deutschland drohte Trump auch Spanien und Italien mit einem Abzug von US-Truppen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    UNHCR: 1,6 Millionen Syrer seit Assad-Sturz zurÃ¼ckgekehrt
    UNHCR: 1,6 Millionen Syrer seit Assad-Sturz zurÃ¼ckgekehrt

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Seit dem Sturz des Assad-Regimes am 8. Dezember 2024 sind laut dem UNHCR bereits 1,614 Millionen FlÃ¼chtlinge nach Syrien zurÃ¼ckgekehrt. Das

    Mehr
    Berliner Stromausfall: Feuerwehrprotokoll zeigt zahlreiche NotfÃ¤lle
    Berliner Stromausfall: Feuerwehrprotokoll zeigt zahlreiche NotfÃ¤lle

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Berliner Blackout Anfang Januar hat mehrere Menschen in akute Lebensgefahr gebracht. Das geht aus dem vollstÃ¤ndigen Einsatzprotokoll der

    Mehr
    Mindestens 13 Tote bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Libanon
    Mindestens 13 Tote bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Libanon

    Trotz der derzeit geltenden Waffenruhe hat Israel am Freitag neue Angriffe auf Ziele im Libanon geflogen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im SÃ¼den des

    Mehr
    Nach Trumps ZollankÃ¼ndigung: EU hÃ¤lt sich
    Nach Trumps ZollankÃ¼ndigung: EU hÃ¤lt sich "alle Optionen offen"
    Trump will ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen
    Trump will ZÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU auf 25 Prozent erhÃ¶hen
    Tankrabatt in Kraft: Spritpreise an den ZapfsÃ¤ulen sinken
    Tankrabatt in Kraft: Spritpreise an den ZapfsÃ¤ulen sinken
    BundesbankprÃ¤sident Nagel bei unverÃ¤nderter Lage fÃ¼r ZinserhÃ¶hung im Juni
    BundesbankprÃ¤sident Nagel bei unverÃ¤nderter Lage fÃ¼r ZinserhÃ¶hung im Juni
    Nach US-Staatsbesuch: KÃ¶nig Charles III. besucht britisches Ãœberseegebiet Bermuda
    Nach US-Staatsbesuch: KÃ¶nig Charles III. besucht britisches Ãœberseegebiet Bermuda
    Ex-Siemens-Chef empfiehlt Merz Minderheitsregierung
    Ex-Siemens-Chef empfiehlt Merz Minderheitsregierung
    Rheinland-Pfalz: Landesparteitage von CDU und SPD stimmen Ã¼ber Koalitionsvertrag ab
    Rheinland-Pfalz: Landesparteitage von CDU und SPD stimmen Ã¼ber Koalitionsvertrag ab
    US-Berufungsgericht stoppt Lieferung von Abtreibungspille Mifepriston per Post
    US-Berufungsgericht stoppt Lieferung von Abtreibungspille Mifepriston per Post
    Index: KI setzt BÃ¼rojobs unter Druck
    Index: KI setzt BÃ¼rojobs unter Druck
    EU sieht begrenzte zusÃ¤tzliche Wirkung durch deutsches Klimaziel
    EU sieht begrenzte zusÃ¤tzliche Wirkung durch deutsches Klimaziel

    Top Meldungen

    Bahn zieht positive Bilanz bei Reinigungsprogramm
    Bahn zieht positive Bilanz bei Reinigungsprogramm

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn zieht drei Monate nach EinfÃ¼hrung eines Sonderprogramms fÃ¼r mehr Sauberkeit in den ZÃ¼gen eine positive Bilanz. Das

    Mehr
    Rainer prÃ¼ft Entlastungen fÃ¼r Bauern
    Rainer prÃ¼ft Entlastungen fÃ¼r Bauern

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat Entlastungen fÃ¼r Bauern angekÃ¼ndigt. Der Tankrabatt sei ein wichtiger erster Schritt,

    Mehr
    Klingbeil will Spitzenverdiener fÃ¼r Entlastung heranziehen
    Klingbeil will Spitzenverdiener fÃ¼r Entlastung heranziehen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will in den nÃ¤chsten Wochen PlÃ¤ne zur Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen vorlegen und zur

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts