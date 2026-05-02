US-Berufungsgericht stoppt Lieferung von Abtreibungspille Mifepriston per Post

Mifepriston-Verpackung

In den USA hat ein Berufungsgericht landesweit die Lieferung der Abtreibungspille Mifepriston per Post vorlÃ¤ufig gestoppt. Die Entscheidung schrÃ¤nkt den Zugang zu Abtreibungen fÃ¼r Frauen in den USA landesweit weiter erheblich ein.

In den USA hat ein Berufungsgericht landesweit die Lieferung der Abtreibungspille Mifepriston per Post vorlÃ¤ufig gestoppt. Das von konservativen Richtern dominierte Bundesberufungsgericht erlieÃŸ am Freitag eine einstweilige VerfÃ¼gung nach einer Klage des konservativen sÃ¼dlichen US-Bundesstaats Louisiana gegen die US-ArzneimittelbehÃ¶rde FDA. Die Entscheidung schrÃ¤nkt den Zugang zu Abtreibungen fÃ¼r Frauen in den USA landesweit weiter erheblich ein, es wird erwartet, dass gegen das Urteil beim Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt wird.



GemÃ¤ÃŸ dem Richterspruch mÃ¼ssen sich Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen, Mifepriston Ã¼berall in den USA persÃ¶nlich in einer Gesundheitsklinik beschaffen. Die Lieferung per Post oder Ã¼ber eine Apotheke ist demnach verboten.Â



Die FDA hatte 2023 die Vorschrift aufgehoben, dass Mifepriston persÃ¶nlich ausgehÃ¤ndigt werden muss. Dagegen hatte das republikanisch regierte Louisiana, das eine der strengsten Abtreibungsgesetzgebungen der USA hat, geklagt.Â



Louisianas GeneralstaatsanwÃ¤ltin Liz Murrill begrÃ¼ÃŸte die Entscheidung des Berufungsgerichts als "Sieg fÃ¼r das Leben". Die Vorsitzende der Frauenrechtsorganisation Center for Reproductive Rights, Nancy Northup, erklÃ¤rte dagegen, es gehe darum, "Abtreibungen so schwierig, teuer und unzugÃ¤nglich wie mÃ¶glich zu machen".



Mifepriston wird in den USA bei den meisten SchwangerschaftsabbrÃ¼chen eingesetzt. Abtreibungsgegner in den USA streben schon seit langem danach, dass der Zugang zu dem in Deutschland unter dem Namen Mifegyne verbreiteten PrÃ¤parat eingeschrÃ¤nkt wird.Â



Die FDA hatte das Mittel im Jahr 2000 zugelassen. FrÃ¼her musste die Pille in einer medizinischen Einrichtung eingenommen werden. Die Regierung des frÃ¼heren US-PrÃ¤sidenten Joe Biden hatte es aber 2021 erlaubt, dass das Medikament auch von Tele-Medizinern verschrieben und per Post zugeschickt werden kann.



Der Supreme Court hatte im Jahr 2022 das seit rund fÃ¼nf Jahrzehnten geltende landesweite Recht auf den Schwangerschaftsabbruch annulliert. Seitdem liegt die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r das Abtreibungsrecht bei den einzelnen Bundesstaaten. Louisiana und rund 20 andere konservativ geprÃ¤gte Bundesstaaten haben seither das Recht auf Abtreibung abgeschafft oder drastisch eingeschrÃ¤nkt.