Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Astrid Hamker, die PrÃ¤sidentin des Wirtschaftsrats der CDU, fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz mehr FÃ¼hrung. "Von einem Bundeskanzler erwarte ich mir noch deutlich mehr FÃ¼hrung", sagte sie dem Nachrichtenmagazin Focus. Friedrich Merz mÃ¼sse von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen.
Der Kanzler dÃ¼rfe nicht zulassen, dass die internen Konflikte seiner Koalition das Land lÃ¤hmen. "Ich traue ihm zu, dieses Bild schnell positiv zu verÃ¤ndern, wenn nun endlich die angekÃ¼ndigten Reformen kommen", so Hamker weiter. Ein Jahr nach Bildung der schwarz-roten Koalition beurteilte Hamker die Arbeit der Bundesregierung als "Mangelhaft". Die Regierung habe viele Reformen versprochen, bislang aber viel zu wenig umgesetzt.
Die innenpolitische Arbeit des Bundeskanzlers kritisierte Hamker deutlich. Sein Management der Koalition sei maximal "befriedigend". Friedrich Merz verfÃ¼ge Ã¼ber ein starkes Mandat. "Trotzdem setzt er sich nicht durch gegen die SPD, die in dieser Koalition nur der Juniorpartner ist." Die AuÃŸenpolitik von Friedrich Merz bewertete Hamker hingegen als "Sehr gut". Deutschland sei zurÃ¼ck auf der WeltbÃ¼hne. "Das ist das Verdienst des Bundeskanzlers", so Hamker.
Wirtschaft
Wirtschaftsrat der CDU kritisiert FÃ¼hrungsschwÃ¤che von Merz
- dts - 30. April 2026, 13:46 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Astrid Hamker, die PrÃ¤sidentin des Wirtschaftsrats der CDU, fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz mehr FÃ¼hrung. "Von einem Bundeskanzler erwarte ich mir noch deutlich mehr FÃ¼hrung", sagte sie dem Nachrichtenmagazin Focus. Friedrich Merz mÃ¼sse von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen.
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