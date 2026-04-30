Wirtschaft

Fernsehen im Seniorenheim: EuGH erlaubt Weiterleiten von Programm in Zimmer

  • AFP - 30. April 2026, 10:40 Uhr
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FernsehgerÃ¤te in einem GeschÃ¤ft
Bild: AFP

Im Streit Ã¼ber Fernsehen in einem Seniorenheim droht der Gema eine Niederlage. Der EuGH entschied, dass es sich beim Weiterleiten von Programmen in die Zimmer nicht um eine Ã¶ffentliche Wiedergabe handelt. Nun urteilt der BGH Ã¼ber die Klage der Gema.

Im Streit Ã¼ber Fernsehen und Radio in einem Seniorenheim in Rheinland-Pfalz droht der Gema eine Niederlage. Der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied am Donnerstag, dass es sich beim Weiterleiten von Programmen in die einzelnen Zimmer nicht um eine Ã¶ffentliche Wiedergabe handelt. DafÃ¼r mÃ¼sste also nicht zusÃ¤tzlich gezahlt werden. Im konkreten Fall urteilt aber noch der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. (Az. C-127/24)

Dort liegt eine Klage der Gema und der Verwertungsgesellschaft Corint Media, welche die urheberrechtlichen Nutzungsrechte von Sendern wahrnimmt. Es geht um ein Seniorenheim mit 89 pflegebedÃ¼rftigen Menschen. Der Betreiber empfÃ¤ngt Fernsehen und Radio Ã¼ber Satellit und sendet die Programme durch sein Kabelnetz an die AnschlÃ¼sse in den Zimmern weiter. Die KlÃ¤gerinnen wollen, dass er dafÃ¼r extra LizenzvertrÃ¤ge abschlieÃŸt und bezahlt.Â 

Vor dem Landgericht Frankenthal hatten sie mit ihren Klagen Erfolg. Es verbot dem Betreiber die Weitersendung der Rundfunkprogramme.Â Das Oberlandesgericht ZweibrÃ¼cken entschied in der Berufung aber anders und wies die Klagen ab. Es begrÃ¼ndete seine Entscheidung damit, dass es sich nicht um eine Ã¶ffentliche Wiedergabe handle: Die Senioren wohnten ja in dem Heim.

Gegen das Urteil aus ZweibrÃ¼cken zogen die Gema und Corint Media vor den BGH. Dieser setzte das Verfahren im Februar 2024 aus und stellte dem EuGH Fragen. Denn die europÃ¤ische Urheberrechtsrichtlinie sieht vor, dass allein Urheber die Ã¶ffentliche Wiedergabe ihrer Werke erlauben oder verbieten kÃ¶nnen.Â 

Das Weiterleiten an die Zimmer in dem Seniorenheim ist aber keine Ã¶ffentliche Wiedergabe, wie der EuGH feststellte. Ãœber die Klagen entscheidet nun der BGH, er ist dabei an die Rechtsauffassung der europÃ¤ischen Richterinnen und Richter gebunden. Wann es in Karlsruhe weitergeht, ist noch nicht bekannt.

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