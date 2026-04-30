Zwei MÃ¤nner sollen in Dortmund auf einen 42-JÃ¤hrigen eingeschlagen und eingetreten haben, so dass dieser auf einer StraÃŸe starb. Die beiden TatverdÃ¤chtigen flÃ¼chteten, nach ihnen wurde gesucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dortmund am Donnerstag mitteilten.
In der Nacht zum Donnerstag gerieten der 42-JÃ¤hrige und die beiden TatverdÃ¤chtigen den Angaben zufolge vor und in einem Kiosk in Streit. In dessen Verlauf schlugen und traten die beiden MÃ¤nner auf den mittlerweile am Boden liegenden 42-JÃ¤hrigen ein und verletzten ihn schwer. AnschlieÃŸend flÃ¼chteten die mutmaÃŸlichen TÃ¤ter.
Der 42-JÃ¤hrige starb trotz eines Notarzteinsatzes noch vor Ort. Die Polizei suchte mit Beschreibungen nach den FlÃ¼chtigen sowie nach Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen kÃ¶nnen. Eine Mordkommission nahm Ermittlungen auf.
Brennpunkte
Mann in Dortmund getÃ¶tet: Polizei sucht zwei flÃ¼chtige TatverdÃ¤chtige
- AFP - 30. April 2026, 10:38 Uhr
Zwei MÃ¤nner sollen in Dortmund auf einen 42-JÃ¤hrigen eingeschlagen und eingetreten haben, so dass dieser auf einer StraÃŸe starb. Die beiden TatverdÃ¤chtigen flÃ¼chteten, nach ihnen wurde gesucht.
Zwei MÃ¤nner sollen in Dortmund auf einen 42-JÃ¤hrigen eingeschlagen und eingetreten haben, so dass dieser auf einer StraÃŸe starb. Die beiden TatverdÃ¤chtigen flÃ¼chteten, nach ihnen wurde gesucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dortmund am Donnerstag mitteilten.
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