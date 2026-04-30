Wirtschaft

Union lehnt Preisstopp fÃ¼r Deutschlandticket ab

  • dts - 30. April 2026, 11:53 Uhr
Bild vergrößern: Union lehnt Preisstopp fÃ¼r Deutschlandticket ab
Regionalzug und S-Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union lehnt Forderungen der LÃ¤nderverkehrsminister ab, wegen der Energiekrise den Preis des Deutschlandtickets vorerst bei 63 Euro einzufrieren.

Fraktionsvize Stephan Stracke (CSU) sagte der "Rheinischen Post" fÃ¼r deren Freitagausgabe: "Im Gegensatz zum Deutschlandticket gibt es bei Benzin und Diesel keinen ganzjÃ¤hrigen Festpreis." Abgesehen davon seien viele Menschen auf das Auto angewiesen, vor allem im lÃ¤ndlichen Raum. Sie kÃ¶nnten nicht mal eben wie die Menschen in der Stadt auf den Ã–PNV umsteigen, um zur Arbeit zu kommen oder die Kinder in Kita und Schule zu bringen. Autofahrer kurzfristig von den hohen Spritpreisen zu entlasten, sei daher richtig. Auch sei es verfrÃ¼ht, bereits jetzt Ã¼ber eine Festschreibung des Preises fÃ¼r das Deutschlandticket Ã¼ber 2026 hinaus zu entscheiden. Erst mÃ¼sse die weitere Entwicklung im Nahen Osten abgewartet werden, sagte der Verkehrsexperte.

Unter anderem NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (GrÃ¼ne) hatte sich dafÃ¼r ausgesprochen, den Preis fÃ¼r den Fahrschein im kommenden Jahr nicht zu erhÃ¶hen. Krischer sagte derselben Zeitung: "Der Ã¶ffentliche Nahverkehr darf nicht auf der Strecke bleiben, wenn fÃ¼r Tankrabatte und die Senkung der Luftverkehrsteuer Milliarden mobilisiert werden."

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